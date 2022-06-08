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Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/zelenskiy-1794027737.html
Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве
Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве - РИА Новости, 08.06.2022
Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве
Обещания Владимира Зеленского не просто ничего не стоят, это будет гарантией того, что все будет сделано с точностью наоборот, заявил в среду посол Луганской... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:42
2022-06-08T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
луганская народная республика
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обещания Владимира Зеленского не просто ничего не стоят, это будет гарантией того, что все будет сделано с точностью наоборот, заявил в среду посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в интересах военной операции."После этого, когда (глава МИД РФ Сергей – ред.) Лавров заявляет, что Россия пообещала, и она выполнит. То есть обещание России стоит очень серьезно. Мы говорим о том, что Россия пообещала, и она выполнит. Слово президента, которое дано, стоит того, что оно будет непременно выполнено несмотря ни на что. А вот в обратной стороне, слово Зеленского - оно не просто ничего не стоит, это будет гарантия того, что все будет сделано с точностью наоборот", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 1".Владимир Зеленский ранее заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220608/zelenskiy-1793935435.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, луганская народная республика, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
15:42 08.06.2022
 
Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве

Мирошник: слова Зеленского означают, что все будет сделано с точностью до наоборот

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обещания Владимира Зеленского не просто ничего не стоят, это будет гарантией того, что все будет сделано с точностью наоборот, заявил в среду посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в интересах военной операции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 12:11Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными
"После этого, когда (глава МИД РФ Сергей – ред.) Лавров заявляет, что Россия пообещала, и она выполнит. То есть обещание России стоит очень серьезно. Мы говорим о том, что Россия пообещала, и она выполнит. Слово президента, которое дано, стоит того, что оно будет непременно выполнено несмотря ни на что. А вот в обратной стороне, слово Зеленского - оно не просто ничего не стоит, это будет гарантия того, что все будет сделано с точностью наоборот", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 1".
Владимир Зеленский ранее заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:43Специальная военная операция на Украине
Зеленский признал, что Украина не способна наступать
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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