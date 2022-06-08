Обещания Зеленского ничего не стоят, заявил посол ЛНР в Москве
Мирошник: слова Зеленского означают, что все будет сделано с точностью до наоборот
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обещания Владимира Зеленского не просто ничего не стоят, это будет гарантией того, что все будет сделано с точностью наоборот, заявил в среду посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в интересах военной операции.
"После этого, когда (глава МИД РФ Сергей – ред.) Лавров заявляет, что Россия пообещала, и она выполнит. То есть обещание России стоит очень серьезно. Мы говорим о том, что Россия пообещала, и она выполнит. Слово президента, которое дано, стоит того, что оно будет непременно выполнено несмотря ни на что. А вот в обратной стороне, слово Зеленского - оно не просто ничего не стоит, это будет гарантия того, что все будет сделано с точностью наоборот", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 1".
Владимир Зеленский ранее заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.