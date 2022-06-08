https://ria.ru/20220608/zelenskiy-1793935435.html

Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными

Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными

Заявление Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, это не серьезный подход, заявил в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:11

2022-06-08T12:11

2022-06-08T12:19

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

владимир зеленский

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, это не серьезный подход, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же (в Турции). Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

https://ria.ru/20220608/zayavleniya-1793892171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр