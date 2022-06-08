https://ria.ru/20220608/zelenskiy-1793935435.html
Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными
Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными
Заявление Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, это не серьезный подход, заявил в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:11
2022-06-08T12:11
2022-06-08T12:19
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
владимир зеленский
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, это не серьезный подход, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же (в Турции). Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
https://ria.ru/20220608/zayavleniya-1793892171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:11 08.06.2022 (обновлено: 12:19 08.06.2022)
Лавров назвал требования Зеленского к России для переговоров несерьезными
Лавров назвал требования Зеленского отвести войска за линию 24 февраля несерьезными