https://ria.ru/20220608/zavod-1793920967.html

Российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

Российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу в районе Харькова - РИА Новости, 08.06.2022

Российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

Российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по бронетанковому заводу возле Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:22

2022-06-08T11:22

2022-06-08T12:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

харьков

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по бронетанковому заводу возле Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", — сообщил он.Кроме того, российская авиация поразила высокоточными ракетами:Помимо этого, российские ВКС за минувшие сутки поразили 63 района скопления живой силы противника и уничтожили:Артиллерийским огнем и ракетами российские войска за минувшие сутки поразили:"В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районе Шелкоплясы и "Оса-АКМ" в Верхней Роганке Харьковской области", — добавил Конашенков.Системы ПВО за это время сбили два украинских МиГ-29 у населенного пункта Снегиревка Николаевской области, а также вертолет Ми-8 возле населенного пункта Белая Криница Николаевской области и 11 дронов. Помимо этого, им удалось перехватить три ракеты "Точка-У" и пять снарядов РСЗО "Смерч".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/poteri-1793920608.html

https://ria.ru/20220601/morpekh-1792334688.html

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html

россия

харьков

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, харьков