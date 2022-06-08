https://ria.ru/20220608/zara-1794012002.html

СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России

СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России

Испанская компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho, может возобновить работу некоторых... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:10

2022-06-08T16:58

экономика

коммерческая недвижимость

амансио ортега

россия

испания

inditex

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Испанская компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho, может возобновить работу некоторых магазинов в России в июне, сообщают "Известия".По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, точной даты пока нет, однако компания хотела бы вернуться к продажам в течение лета, что позволит магазинам сбыть оставшийся товар и начать деловой сезон с новой осенней коллекции.От части неприбыльных точек придется отказаться. Также в заново открывшихся магазинах могут подняться цены из-за увеличившихся расходов на логистику и операционные издержки.Inditex владел 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности, объясняя свое решение неспособностью "обеспечить непрерывность осуществления операций".Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо, на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодня располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах.

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784672596.html

https://ria.ru/20220607/brendy-1793758652.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, коммерческая недвижимость, амансио ортега, россия, испания, inditex