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СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России - РИА Новости, 08.06.2022
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СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России
СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России - РИА Новости, 08.06.2022
СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России
Испанская компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho, может возобновить работу некоторых... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:10
2022-06-08T16:58
экономика
коммерческая недвижимость
амансио ортега
россия
испания
inditex
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Испанская компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&amp;Bear, Stradivarius и Oysho, может возобновить работу некоторых магазинов в России в июне, сообщают "Известия".По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, точной даты пока нет, однако компания хотела бы вернуться к продажам в течение лета, что позволит магазинам сбыть оставшийся товар и начать деловой сезон с новой осенней коллекции.От части неприбыльных точек придется отказаться. Также в заново открывшихся магазинах могут подняться цены из-за увеличившихся расходов на логистику и операционные издержки.Inditex владел 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности, объясняя свое решение неспособностью "обеспечить непрерывность осуществления операций".Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо, на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодня располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах.
https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784672596.html
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экономика, коммерческая недвижимость, амансио ортега, россия, испания, inditex
15:10 08.06.2022 (обновлено: 16:58 08.06.2022)
 
СМИ: Zara и другие магазины Inditex планируют возобновить работу в России

"Известия": Inditex планирует открыть в России часть магазинов Zara и Bershka в июне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин одежды Zara
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин одежды Zara
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Испанская компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho, может возобновить работу некоторых магазинов в России в июне, сообщают "Известия".
По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, точной даты пока нет, однако компания хотела бы вернуться к продажам в течение лета, что позволит магазинам сбыть оставшийся товар и начать деловой сезон с новой осенней коллекции.
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От части неприбыльных точек придется отказаться. Также в заново открывшихся магазинах могут подняться цены из-за увеличившихся расходов на логистику и операционные издержки.

"Имеет смысл поэтапное открытие с распродажей накопленных товарных остатков. Также ретейлер планирует закрыть низкомаржинальные магазины, мы считаем, что общее сокращение будет на уровне 100-150 магазинов", — рассказала руководитель ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Inditex владел 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности, объясняя свое решение неспособностью "обеспечить непрерывность осуществления операций".
Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо, на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодня располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьАмансио ОртегаРоссияИспанияInditex
 
 
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