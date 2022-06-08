Рейтинг@Mail.ru
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/zabastovka-1794093519.html
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов - РИА Новости, 08.06.2022
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов
Несколько авиакомпаний-лоукостеров в Италии отменили в общей сложности 360 рейсов в среду из-за забастовки профсоюзов своих сотрудников, сообщил руководитель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:07
2022-06-08T22:10
в мире
милан
ryanair
бергамо
сардиния
wizz air
easyjet
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 8 июня - РИА Новости. Несколько авиакомпаний-лоукостеров в Италии отменили в общей сложности 360 рейсов в среду из-за забастовки профсоюзов своих сотрудников, сообщил руководитель одного из-за объединений UIL Trasporti Клаудио Тарлацци.Забастовка затронула самых крупных из бюджетных авиалиний: они получили перебои с рейсами в течение четырех часов, на которые было объявлено о проведении стачки. Так, персонал Easyjet прервал работу с 13:00 до 17:00 местного времени, пилоты и бортперсонал Ryanair остались на земле с 10:00 до 14:00. Также в забастовке приняли участие сотрудники Wizz Air, Malta Air, Volotea и работники наземных служб аэропортов.Наиболее пострадавшими оказались аэропорты Милана, Бергамо и острова Сардиния, где последствия ощутили в общей сложности 4 тысячи пассажиров.Сотрудники авиакомпаний недовольны тяжелыми условиями труда и несоответствием уровня зарплаты положениям общенационального контракта, отсутствием больничных и выходных."Работа в этих компаниях лишает труд уважения", - заявил Тарлацци, слова которого приводит la Repubblica. UIL Trasporti также обвиняет Ryanair в решении "не обеспечивать гарантированное питания для членов экипажей" и при отсутствии встречных шагов обещает провести новые забастовки, которые "затронут весь летний сезон".
https://ria.ru/20220602/zabastovka-1792643962.html
https://ria.ru/20220521/italiya-1789916932.html
милан
бергамо
сардиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, милан, ryanair, бергамо, сардиния, wizz air, easyjet, новости - туризм
19:07 08.06.2022 (обновлено: 22:10 08.06.2022)
 
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов

В Италии из-за забастовки персонала авиакомпании отменили 360 рейсов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 8 июня - РИА Новости. Несколько авиакомпаний-лоукостеров в Италии отменили в общей сложности 360 рейсов в среду из-за забастовки профсоюзов своих сотрудников, сообщил руководитель одного из-за объединений UIL Trasporti Клаудио Тарлацци.
Забастовка затронула самых крупных из бюджетных авиалиний: они получили перебои с рейсами в течение четырех часов, на которые было объявлено о проведении стачки. Так, персонал Easyjet прервал работу с 13:00 до 17:00 местного времени, пилоты и бортперсонал Ryanair остались на земле с 10:00 до 14:00. Также в забастовке приняли участие сотрудники Wizz Air, Malta Air, Volotea и работники наземных служб аэропортов.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 14:55
В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов
Наиболее пострадавшими оказались аэропорты Милана, Бергамо и острова Сардиния, где последствия ощутили в общей сложности 4 тысячи пассажиров.
Сотрудники авиакомпаний недовольны тяжелыми условиями труда и несоответствием уровня зарплаты положениям общенационального контракта, отсутствием больничных и выходных.
"Работа в этих компаниях лишает труд уважения", - заявил Тарлацци, слова которого приводит la Repubblica. UIL Trasporti также обвиняет Ryanair в решении "не обеспечивать гарантированное питания для членов экипажей" и при отсутствии встречных шагов обещает провести новые забастовки, которые "затронут весь летний сезон".
Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт в Украине - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 16:23
Профсоюзы Италии выступили против военных расходов на конфликт на УкраинеВ Италии члены профсоюзов выступили против военной поддержки Украины и роста расходов на вооруженный конфликт. Сотни итальянцев прошли маршем в Риме с флагами и транспарантами. После того как правительство Италии увеличило военные расходы, об общенациональных забастовках на дорогах объявили в 25 других городах страны.
 
В миреМиланRyanairБергамоСардинияWizz AirEasyJetНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала