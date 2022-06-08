https://ria.ru/20220608/zabastovka-1794093519.html

В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов

В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов - РИА Новости, 08.06.2022

В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов

Несколько авиакомпаний-лоукостеров в Италии отменили в общей сложности 360 рейсов в среду из-за забастовки профсоюзов своих сотрудников, сообщил руководитель... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:07

2022-06-08T19:07

2022-06-08T22:10

в мире

милан

ryanair

бергамо

сардиния

wizz air

easyjet

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg

РИМ, 8 июня - РИА Новости. Несколько авиакомпаний-лоукостеров в Италии отменили в общей сложности 360 рейсов в среду из-за забастовки профсоюзов своих сотрудников, сообщил руководитель одного из-за объединений UIL Trasporti Клаудио Тарлацци.Забастовка затронула самых крупных из бюджетных авиалиний: они получили перебои с рейсами в течение четырех часов, на которые было объявлено о проведении стачки. Так, персонал Easyjet прервал работу с 13:00 до 17:00 местного времени, пилоты и бортперсонал Ryanair остались на земле с 10:00 до 14:00. Также в забастовке приняли участие сотрудники Wizz Air, Malta Air, Volotea и работники наземных служб аэропортов.Наиболее пострадавшими оказались аэропорты Милана, Бергамо и острова Сардиния, где последствия ощутили в общей сложности 4 тысячи пассажиров.Сотрудники авиакомпаний недовольны тяжелыми условиями труда и несоответствием уровня зарплаты положениям общенационального контракта, отсутствием больничных и выходных."Работа в этих компаниях лишает труд уважения", - заявил Тарлацци, слова которого приводит la Repubblica. UIL Trasporti также обвиняет Ryanair в решении "не обеспечивать гарантированное питания для членов экипажей" и при отсутствии встречных шагов обещает провести новые забастовки, которые "затронут весь летний сезон".

https://ria.ru/20220602/zabastovka-1792643962.html

https://ria.ru/20220521/italiya-1789916932.html

милан

бергамо

сардиния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, милан, ryanair, бергамо, сардиния, wizz air, easyjet, новости - туризм