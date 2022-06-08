19:07 08.06.2022 (обновлено: 22:10 08.06.2022)
В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене рейсов
В Италии из-за забастовки персонала авиакомпании отменили 360 рейсов
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 8 июня - РИА Новости. Несколько авиакомпаний-лоукостеров в Италии отменили в общей сложности 360 рейсов в среду из-за забастовки профсоюзов своих сотрудников, сообщил руководитель одного из-за объединений UIL Trasporti Клаудио Тарлацци.
Забастовка затронула самых крупных из бюджетных авиалиний: они получили перебои с рейсами в течение четырех часов, на которые было объявлено о проведении стачки. Так, персонал Easyjet прервал работу с 13:00 до 17:00 местного времени, пилоты и бортперсонал Ryanair остались на земле с 10:00 до 14:00. Также в забастовке приняли участие сотрудники Wizz Air, Malta Air, Volotea и работники наземных служб аэропортов.
Сотрудники авиакомпаний недовольны тяжелыми условиями труда и несоответствием уровня зарплаты положениям общенационального контракта, отсутствием больничных и выходных.
"Работа в этих компаниях лишает труд уважения", - заявил Тарлацци, слова которого приводит la Repubblica. UIL Trasporti также обвиняет Ryanair в решении "не обеспечивать гарантированное питания для членов экипажей" и при отсутствии встречных шагов обещает провести новые забастовки, которые "затронут весь летний сезон".
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