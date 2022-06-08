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Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 08.06.2022
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Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 08.06.2022
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:38
2022-06-08T23:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
индия
сбербанк россии
юань
китай
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.Как заявил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации.
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экономика, индия, сбербанк россии, юань, китай
22:38 08.06.2022 (обновлено: 23:04 08.06.2022)
 
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".
Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.
При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.
Как заявил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации.
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