https://ria.ru/20220608/yuan-1794122395.html

Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 08.06.2022

Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T22:38

2022-06-08T22:38

2022-06-08T23:04

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.Как заявил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации.

https://ria.ru/20220516/yuani-1788714529.html

индия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, индия, сбербанк россии, юань, китай