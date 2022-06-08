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Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях - РИА Новости, 08.06.2022
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T22:38
2022-06-08T22:38
2022-06-08T23:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.Как заявил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации.
https://ria.ru/20220516/yuani-1788714529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, сбербанк россии, юань, китай
22:38 08.06.2022 (обновлено: 23:04 08.06.2022)
Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Сбербанк прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях