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Украинские войска нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/vzryv-1794000390.html
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:48
2022-06-08T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия с подобными боеприпасами применяется странами НАТО. Кроме того, на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную САУ "Богдана" под указанный калибр.Мэр города Алексей Кулемзин также рассказал об обстреле со стороны ВСУ центральной части столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина.Как передает корреспондент РИА Новости, пострадали две женщины и девочка. Снаряды гаубиц пробили тротуары и железобетонные перекрытия, образовались воронки глубиной несколько метров.Представительство ДНР в СЦКК в среду уже сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибра 122 и 155 миллиметров. При ударе оказались повреждены здание детского сада и аэропорт, по которому ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров из танка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/donetsk-1793851221.html
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донецкая народная республика
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Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, донецк (днр)
14:48 08.06.2022 (обновлено: 16:33 08.06.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, пострадали три человека

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 14:40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в официальном заявлении.

Артиллерия с подобными боеприпасами применяется странами НАТО. Кроме того, на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную САУ "Богдана" под указанный калибр.
Мэр города Алексей Кулемзин также рассказал об обстреле со стороны ВСУ центральной части столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина.
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Как передает корреспондент РИА Новости, пострадали две женщины и девочка. Снаряды гаубиц пробили тротуары и железобетонные перекрытия, образовались воронки глубиной несколько метров.
Представительство ДНР в СЦКК в среду уже сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибра 122 и 155 миллиметров. При ударе оказались повреждены здание детского сада и аэропорт, по которому ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров из танка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККДонецк (ДНР)
 
 
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