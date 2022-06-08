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Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:48

2022-06-08T14:48

2022-06-08T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия с подобными боеприпасами применяется странами НАТО. Кроме того, на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную САУ "Богдана" под указанный калибр.Мэр города Алексей Кулемзин также рассказал об обстреле со стороны ВСУ центральной части столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина.Как передает корреспондент РИА Новости, пострадали две женщины и девочка. Снаряды гаубиц пробили тротуары и железобетонные перекрытия, образовались воронки глубиной несколько метров.Представительство ДНР в СЦКК в среду уже сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибра 122 и 155 миллиметров. При ударе оказались повреждены здание детского сада и аэропорт, по которому ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров из танка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/donetsk-1793851221.html

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками 2022-06-08T14:48 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, донецк (днр)