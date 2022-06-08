https://ria.ru/20220608/vstrecha-1793979484.html
О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле
О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2022
О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле
Украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:51
2022-06-08T13:51
2022-06-08T14:01
дмитрий песков
россия
владимир зеленский
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша позиция здесь хорошо известна - любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, и она должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о необходимости встречи президента РФ и Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220608/zayavleniya-1793892171.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_20c06a2be8d0332405d0bc956da5b93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, владимир зеленский, украина, политика
13:51 08.06.2022 (обновлено: 14:01 08.06.2022)
О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле
Песков: о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского не приходится говорить