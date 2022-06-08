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О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле

О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2022

О встрече Путина и Зеленского не приходится говорить, заявили в Кремле

Украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:51

2022-06-08T13:51

2022-06-08T14:01

дмитрий песков

россия

владимир зеленский

украина

политика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша позиция здесь хорошо известна - любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, и она должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о необходимости встречи президента РФ и Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

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россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

дмитрий песков, россия, владимир зеленский, украина, политика