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Красноярские врачи поделятся опытом в лечении рака с коллегами из Монголии - РИА Новости, 08.06.2022
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Красноярские врачи поделятся опытом в лечении рака с коллегами из Монголии
Красноярские врачи поделятся опытом в лечении рака с коллегами из Монголии - РИА Новости, 08.06.2022
Красноярские врачи поделятся опытом в лечении рака с коллегами из Монголии
Методы лечения красноярских врачей в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний заинтересовали представителей медицины Монголии, которые в свою очередь РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:58
2022-06-08T11:58
александр усс
монголия
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Методы лечения красноярских врачей в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний заинтересовали представителей медицины Монголии, которые в свою очередь готовы поделиться с красноярцами наработками в лечение болезней печени, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.Делегация Красноярского края находится с деловым визитом в Монголии. Губернатор Александр Усс обсудил перспективы развития отношений между Монголией и Красноярским краем с руководителем администрации президента Монголии Янгугом Содбатаром, вице-премьером правительства Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом и членами межпарламентской группы. Предполагается, что стороны будут сотрудничать в сферах сельского хозяйства, геологоразведки, туризма и культуры. Также Красноярский край и Монголия заинтересованы в обмене опытом в области медицины."В частности, монгольскую сторону заинтересовал красноярский опыт в лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Иностранные коллеги обсудили с Александром Уссом возможность обмена опыта с нашими специалистами в этой области. В свою очередь, как было отмечено на встрече с членами межпарламентской группы, Монголия специализируется на лечении болезней печени, и монгольские медики готовы поделиться своими наработками и методиками", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, вице-премьер правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан отметил, что такие визиты позволяют лучше понять перспективы взаимоотношений и укреплять рабочие связи.
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александр усс, монголия, красноярский край, общество
11:58 08.06.2022
 
Красноярские врачи поделятся опытом в лечении рака с коллегами из Монголии

Красноярские врачи поделятся опытом в онкологии с монгольскими коллегами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Методы лечения красноярских врачей в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний заинтересовали представителей медицины Монголии, которые в свою очередь готовы поделиться с красноярцами наработками в лечение болезней печени, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
Делегация Красноярского края находится с деловым визитом в Монголии. Губернатор Александр Усс обсудил перспективы развития отношений между Монголией и Красноярским краем с руководителем администрации президента Монголии Янгугом Содбатаром, вице-премьером правительства Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом и членами межпарламентской группы. Предполагается, что стороны будут сотрудничать в сферах сельского хозяйства, геологоразведки, туризма и культуры. Также Красноярский край и Монголия заинтересованы в обмене опытом в области медицины.
"В частности, монгольскую сторону заинтересовал красноярский опыт в лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Иностранные коллеги обсудили с Александром Уссом возможность обмена опыта с нашими специалистами в этой области. В свою очередь, как было отмечено на встрече с членами межпарламентской группы, Монголия специализируется на лечении болезней печени, и монгольские медики готовы поделиться своими наработками и методиками", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, вице-премьер правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан отметил, что такие визиты позволяют лучше понять перспективы взаимоотношений и укреплять рабочие связи.
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