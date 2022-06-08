https://ria.ru/20220608/vosstanovlenie-1794283791.html

Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР

Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022

Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР

Ставропольский край поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район Луганской Народной Республики, туда будут командированы специалисты из медицины,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-08T18:10

2022-06-08T18:10

2022-06-09T15:11

ставропольский край

владимир владимиров

донбасс

луганская народная республика

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ПЯТИГОРСК, 8 июн - РИА Новости. Ставропольский край поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район Луганской Народной Республики, туда будут командированы специалисты из медицины, дорожной отрасли и ЖКХ, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Ставрополье поможет восстановлению и мирному развитию города Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве мы подписали сегодня с главой администрации этих территорий Сергеем Николаевичем Саенко. Антрацитовский район - не самый большой. Около 100 тысяч жителей, 56 населенных пунктов", - написал Владимиров в Telegram.Владимиров добавил, что линия военного противостояния уже далеко от Антрацита, и сейчас здесь есть сильный запрос на восстановление мирной жизни."К нам обратились за помощью в возрождении территории, и мы окажем ее. Прежде всего - командируем кадры. Специалистов медицины, дорожной отрасли, ЖКХ. Тех, кто поможет местной администрации составить планы восстановления, поможет привлечь бизнес и партнерские организации для их воплощения. Мы готовы поддержать район семенами зерновых и удобрениями для новой посевной. Проблем с этими ресурсами в крае нет, мы обеспечены сверх потребности", - добавил Владимиров.Губернатор отметил, что помощь Антрациту никак не повлияет на реализацию планов развития Ставрополья.

https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790918144.html

ставропольский край

донбасс

луганская народная республика

антрацит (луганская область)

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Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, донбасс, луганская народная республика, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, антрацит (луганская область)