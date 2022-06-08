Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/vosstanovlenie-1794283791.html
Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР
Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР
Ставропольский край поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район Луганской Народной Республики, туда будут командированы специалисты из медицины,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T18:10
2022-06-09T15:11
ставропольский край
владимир владимиров
донбасс
луганская народная республика
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794278947_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_36a8b68dba2a00fb042519a2bbdeb3d0.jpg
ПЯТИГОРСК, 8 июн - РИА Новости. Ставропольский край поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район Луганской Народной Республики, туда будут командированы специалисты из медицины, дорожной отрасли и ЖКХ, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Ставрополье поможет восстановлению и мирному развитию города Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве мы подписали сегодня с главой администрации этих территорий Сергеем Николаевичем Саенко. Антрацитовский район - не самый большой. Около 100 тысяч жителей, 56 населенных пунктов", - написал Владимиров в Telegram.Владимиров добавил, что линия военного противостояния уже далеко от Антрацита, и сейчас здесь есть сильный запрос на восстановление мирной жизни."К нам обратились за помощью в возрождении территории, и мы окажем ее. Прежде всего - командируем кадры. Специалистов медицины, дорожной отрасли, ЖКХ. Тех, кто поможет местной администрации составить планы восстановления, поможет привлечь бизнес и партнерские организации для их воплощения. Мы готовы поддержать район семенами зерновых и удобрениями для новой посевной. Проблем с этими ресурсами в крае нет, мы обеспечены сверх потребности", - добавил Владимиров.Губернатор отметил, что помощь Антрациту никак не повлияет на реализацию планов развития Ставрополья.
https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790918144.html
ставропольский край
донбасс
луганская народная республика
антрацит (луганская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794278947_43:0:932:667_1920x0_80_0_0_51c6e9c5261290f52650f2f1d085fe50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, донбасс, луганская народная республика, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, антрацит (луганская область)
18:10 08.06.2022 (обновлено: 15:11 09.06.2022)
 

Ставрополье поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район ЛНР

© Фото : правительство Ставропольского краяГубернатор Владимир Владимиров во главе делегации Ставропольского края во время посещения Антрацитовского района Луганской Народной Республики
Губернатор Владимир Владимиров во главе делегации Ставропольского края во время посещения Антрацитовского района Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : правительство Ставропольского края
Губернатор Владимир Владимиров во главе делегации Ставропольского края во время посещения Антрацитовского района Луганской Народной Республики
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 8 июн - РИА Новости. Ставропольский край поможет восстановить город Антрацит и Антрацитовский район Луганской Народной Республики, туда будут командированы специалисты из медицины, дорожной отрасли и ЖКХ, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Ставрополье поможет восстановлению и мирному развитию города Антрацит и Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве мы подписали сегодня с главой администрации этих территорий Сергеем Николаевичем Саенко. Антрацитовский район - не самый большой. Около 100 тысяч жителей, 56 населенных пунктов", - написал Владимиров в Telegram.
Он отметил, что, по словам местных жителей, развитие района остановилось практически с 1990-х. "Территория была донором, из которой выкачивались ресурсы, а взамен - ноль. Политика украинизации русского населения, прессинг со стороны националистов - люди натерпелись этого достаточно и в 2014 году вместе со всем народом Донбасса заявили о своем праве свободно жить, говорить на родном языке, идти своим путем. Этот выбор они и поныне защищают с оружием в руках", - подчеркнул глава региона.
Владимиров добавил, что линия военного противостояния уже далеко от Антрацита, и сейчас здесь есть сильный запрос на восстановление мирной жизни.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:37Ставропольский край
Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье
"К нам обратились за помощью в возрождении территории, и мы окажем ее. Прежде всего - командируем кадры. Специалистов медицины, дорожной отрасли, ЖКХ. Тех, кто поможет местной администрации составить планы восстановления, поможет привлечь бизнес и партнерские организации для их воплощения. Мы готовы поддержать район семенами зерновых и удобрениями для новой посевной. Проблем с этими ресурсами в крае нет, мы обеспечены сверх потребности", - добавил Владимиров.
Губернатор отметил, что помощь Антрациту никак не повлияет на реализацию планов развития Ставрополья.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАнтрацит (Луганская область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала