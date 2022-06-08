https://ria.ru/20220608/vopros-1793966962.html

Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров

Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022

Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров

Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:22

2022-06-08T13:22

2022-06-08T13:22

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

украина

политика

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу."(Проблему - ред.) пытаются явно наши западные коллеги сохранить в качестве постоянного раздражителя. Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина, политика