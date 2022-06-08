https://ria.ru/20220608/vopros-1793966962.html
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров
Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:22
2022-06-08T13:22
2022-06-08T13:22
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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украина
политика
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу."(Проблему - ред.) пытаются явно наши западные коллеги сохранить в качестве постоянного раздражителя. Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина, политика
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров
Лавров: Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" в качестве постоянного раздражителя