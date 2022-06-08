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Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
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Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров
Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:22
2022-06-08T13:22
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
украина
политика
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу."(Проблему - ред.) пытаются явно наши западные коллеги сохранить в качестве постоянного раздражителя. Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина, политика
13:22 08.06.2022
 
Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" как раздражитель, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" в качестве постоянного раздражителя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
"(Проблему - ред.) пытаются явно наши западные коллеги сохранить в качестве постоянного раздражителя. Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Лавров осадил украинского журналиста, обвинившего Россию в воровстве зерна - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 13:08
Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияУкраинаПолитика
 
 
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