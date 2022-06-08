11:54 08.06.2022 (обновлено: 12:23 08.06.2022)
Украинка рассказала, что работала поваром, пока ее не "бросили под танки"
Украинская военная Сенченко рассказала, что работала поваром, пока ее не бросили под танки
ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинская военнослужащая Алла Сенченко рассказала РИА Новости, что работала поваром, а потом ее бросили под танки с автоматом.
По ее словам, она служила по контракту до декабря 2021 года поваром в 24-й воинской части во Львовской области. Когда началась спецоперация РФ, Сенченко призвали на службу, несмотря на ограничения для прохождения воинской службы – у нее гепатит С. "Меня определили во второй отдельный стрелковый батальон. Он только создавался. На должность стрелка", - сообщила украинская военнослужащая.
По ее словам, оружие выдали недели через три, были выезды на полигон для обучения, "редкие, но были". "Так мы несли службу в Волынской области и ходили в караул, в наряды по кухне", - сообщила Сенченко.
Она рассказала, что 16 мая их отправили на поезде, куда едут, не говорили. Через три дня они оказались в Красном Лимане. Позже им сообщили, что они будут прикрывать отход 79-й бригады, "но так как были там артобстрелы, было доведено, что группа, в которой находилась я, остается в подвале, в укрытии от артобстрела, а один постовой наблюдает обстановку".
Затем группе было дано задание отходить к месту, где их планировалось забрать. "Так как мы плохо ориентируемся, Лиман не знаем, … мы продвигались, но это было безуспешно. Так, поблуждали по Лиману до утра 24-го. Утром 24-го мы зашли в полуразрушенное здание, это была летняя кухня. Мы зашли попить воды, потому что мы не ели уже давно, и покушать. Мы съели сухарики и выпили воды, и решили отдохнуть, прежде чем двигаться дальше. Там нас и застали русские военные", - рассказала Сенченко.
"Я в шоке просто, я не знала, что можно людей просто взять и бросить на танки со стрелковым оружием. Это я как женщина говорю. Наверное, я не готова была к такому", - сказала украинская военнослужащая.