https://ria.ru/20220608/voennaya-1793928992.html

Украинка рассказала, что работала поваром, пока ее не "бросили под танки"

Украинка рассказала, что работала поваром, пока ее не "бросили под танки" - РИА Новости, 08.06.2022

Украинка рассказала, что работала поваром, пока ее не "бросили под танки"

Украинская военнослужащая Алла Сенченко рассказала РИА Новости, что работала поваром, а потом ее бросили под танки с автоматом. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:54

2022-06-08T11:54

2022-06-08T12:23

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинская военнослужащая Алла Сенченко рассказала РИА Новости, что работала поваром, а потом ее бросили под танки с автоматом.По ее словам, она служила по контракту до декабря 2021 года поваром в 24-й воинской части во Львовской области. Когда началась спецоперация РФ, Сенченко призвали на службу, несмотря на ограничения для прохождения воинской службы – у нее гепатит С. "Меня определили во второй отдельный стрелковый батальон. Он только создавался. На должность стрелка", - сообщила украинская военнослужащая.По ее словам, оружие выдали недели через три, были выезды на полигон для обучения, "редкие, но были". "Так мы несли службу в Волынской области и ходили в караул, в наряды по кухне", - сообщила Сенченко.Она рассказала, что 16 мая их отправили на поезде, куда едут, не говорили. Через три дня они оказались в Красном Лимане. Позже им сообщили, что они будут прикрывать отход 79-й бригады, "но так как были там артобстрелы, было доведено, что группа, в которой находилась я, остается в подвале, в укрытии от артобстрела, а один постовой наблюдает обстановку".Затем группе было дано задание отходить к месту, где их планировалось забрать. "Так как мы плохо ориентируемся, Лиман не знаем, … мы продвигались, но это было безуспешно. Так, поблуждали по Лиману до утра 24-го. Утром 24-го мы зашли в полуразрушенное здание, это была летняя кухня. Мы зашли попить воды, потому что мы не ели уже давно, и покушать. Мы съели сухарики и выпили воды, и решили отдохнуть, прежде чем двигаться дальше. Там нас и застали русские военные", - рассказала Сенченко."Я в шоке просто, я не знала, что можно людей просто взять и бросить на танки со стрелковым оружием. Это я как женщина говорю. Наверное, я не готова была к такому", - сказала украинская военнослужащая.

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

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"Я не знала, что людей можно взять и бросить на танки" – украинская военнослужащая Украинская военнослужащая рассказала РИА Новости, что работала поваром, а потом ее бросили на танки с автоматом 2022-06-08T11:54 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, львовская область, россия, волынская область