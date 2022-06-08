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МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам
МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам - РИА Новости, 08.06.2022
МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам
Российским журналистам в США не выдаются и не продлеваются визы, счета корпунктов заблокированы, если Вашингтон не урегулирует ситуацию, то американские СМИ в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:13
2022-06-08T13:13
2022-06-08T14:10
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
сша
россия
визы
государственный департамент сша
нед прайс
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским журналистам в США не выдаются и не продлеваются визы, счета корпунктов заблокированы, если Вашингтон не урегулирует ситуацию, то американские СМИ в РФ столкнутся с теми же проблемами, Москва ответит соразмерно, заявила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что 6 июня в Москве прошла встреча с представителями аккредитованных в РФ американских СМИ, в ходе которой была озвучена ситуация с положением их коллег в США. По ее словам российским СМИ на территории США "созданы невыносимые условия существования" и осуществления профессиональной и хозяйственной деятельности.В ходе брифинга, она подчеркнула, что официальный представитель Госдепартамента США Прайс наверняка "вводит общественность в заблуждение", когда утверждает, что журналистам РФ выдаются американские визы."В большинстве своем российские журналисты, к сожалению, сталкиваются с колоссальными трудностями... Корпоративные и личные расчетные счета не открываются, и я надеюсь, в госдепартаменте об этом узнают - сейчас хотя бы. А те счета, которые ранее были открыты корпунктами, журналистами, заблокированы, переводы из России и в Россию жестко ограничены... Американские журналисты получают зарплату, могут оплачивать жилье, автомобили, могут арендовать необходимую технику, могут покупать продукты. Пока", - отметила официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.Она подчеркнула, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс наверняка "вводит общественность в заблуждение", когда утверждает, что журналистам РФ выдаются американские визы.Обращаясь к своему американскому коллеге Неду Прайсу, Захарова заявила, что, если Вашингтон не предпримет "что-то для разблокирования ситуации с российскими журналистами и СМИ, аналогичные меры мы будем предпринимать в отношении ваших американских журналистов"."Чтобы эффект был посильнее, мы сказали, что все то же самое, если оно не прекратится в США, мы начнем делать в отношении американских журналистов в России", - сказала Захарова на брифинге."Пока мы не услышали конструктивных предложений, время пошло. Если в госдепартаменте, в Вашингтоне в целом не передумают травить и изничтожать российских журналистов, мы, естественно, будем действовать соразмерно", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220608/smi-1793961643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, сша, россия, визы, государственный департамент сша, нед прайс
13:13 08.06.2022 (обновлено: 14:10 08.06.2022)
МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам
Захарова: США не продлевают российским журналистам визы, хотя заявляют об обратном
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским журналистам в США не выдаются и не продлеваются визы, счета корпунктов заблокированы, если Вашингтон не урегулирует ситуацию, то американские СМИ в РФ столкнутся с теми же проблемами, Москва ответит соразмерно, заявила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что 6 июня в Москве
прошла встреча с представителями аккредитованных в РФ
американских СМИ, в ходе которой была озвучена ситуация с положением их коллег в США
. По ее словам российским СМИ на территории США "созданы невыносимые условия существования" и осуществления профессиональной и хозяйственной деятельности.
В ходе брифинга, она подчеркнула, что официальный представитель Госдепартамента
США Прайс наверняка "вводит общественность в заблуждение", когда утверждает, что журналистам РФ выдаются американские визы.
"В большинстве своем российские журналисты, к сожалению, сталкиваются с колоссальными трудностями... Корпоративные и личные расчетные счета не открываются, и я надеюсь, в госдепартаменте об этом узнают - сейчас хотя бы. А те счета, которые ранее были открыты корпунктами, журналистами, заблокированы, переводы из России и в Россию жестко ограничены... Американские журналисты получают зарплату, могут оплачивать жилье, автомобили, могут арендовать необходимую технику, могут покупать продукты. Пока", - отметила официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс наверняка "вводит общественность в заблуждение", когда утверждает, что журналистам РФ выдаются американские визы.
"У российских журналистов большие проблемы с американскими визами... Визы соответствующей категории не выдаются, а без них аккредитации не оформляются и не продляются. Возможно, каким-то журналистам, каких вы считаете правильными и нужными, возможно им вы все делаете", - сказала Захарова.
Обращаясь к своему американскому коллеге Неду Прайсу, Захарова заявила, что, если Вашингтон не предпримет "что-то для разблокирования ситуации с российскими журналистами и СМИ, аналогичные меры мы будем предпринимать в отношении ваших американских журналистов".
"Чтобы эффект был посильнее, мы сказали, что все то же самое, если оно не прекратится в США, мы начнем делать в отношении американских журналистов в России", - сказала Захарова на брифинге.
"Пока мы не услышали конструктивных предложений, время пошло. Если в госдепартаменте, в Вашингтоне
в целом не передумают травить и изничтожать российских журналистов, мы, естественно, будем действовать соразмерно", - отметила Захарова.