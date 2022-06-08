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МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам

МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам - РИА Новости, 08.06.2022

МИД заявил, что США не продлевают визы российским журналистам

Российским журналистам в США не выдаются и не продлеваются визы, счета корпунктов заблокированы, если Вашингтон не урегулирует ситуацию, то американские СМИ в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:13

2022-06-08T13:13

2022-06-08T14:10

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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государственный департамент сша

нед прайс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским журналистам в США не выдаются и не продлеваются визы, счета корпунктов заблокированы, если Вашингтон не урегулирует ситуацию, то американские СМИ в РФ столкнутся с теми же проблемами, Москва ответит соразмерно, заявила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что 6 июня в Москве прошла встреча с представителями аккредитованных в РФ американских СМИ, в ходе которой была озвучена ситуация с положением их коллег в США. По ее словам российским СМИ на территории США "созданы невыносимые условия существования" и осуществления профессиональной и хозяйственной деятельности.В ходе брифинга, она подчеркнула, что официальный представитель Госдепартамента США Прайс наверняка "вводит общественность в заблуждение", когда утверждает, что журналистам РФ выдаются американские визы."В большинстве своем российские журналисты, к сожалению, сталкиваются с колоссальными трудностями... Корпоративные и личные расчетные счета не открываются, и я надеюсь, в госдепартаменте об этом узнают - сейчас хотя бы. А те счета, которые ранее были открыты корпунктами, журналистами, заблокированы, переводы из России и в Россию жестко ограничены... Американские журналисты получают зарплату, могут оплачивать жилье, автомобили, могут арендовать необходимую технику, могут покупать продукты. Пока", - отметила официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.Она подчеркнула, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс наверняка "вводит общественность в заблуждение", когда утверждает, что журналистам РФ выдаются американские визы.Обращаясь к своему американскому коллеге Неду Прайсу, Захарова заявила, что, если Вашингтон не предпримет "что-то для разблокирования ситуации с российскими журналистами и СМИ, аналогичные меры мы будем предпринимать в отношении ваших американских журналистов"."Чтобы эффект был посильнее, мы сказали, что все то же самое, если оно не прекратится в США, мы начнем делать в отношении американских журналистов в России", - сказала Захарова на брифинге."Пока мы не услышали конструктивных предложений, время пошло. Если в госдепартаменте, в Вашингтоне в целом не передумают травить и изничтожать российских журналистов, мы, естественно, будем действовать соразмерно", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220608/smi-1793961643.html

https://ria.ru/20220608/mediagenotsid-1793963685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, сша, россия, визы, государственный департамент сша, нед прайс