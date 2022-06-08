https://ria.ru/20220608/vizit-1794128549.html

Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград

Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград - РИА Новости, 09.06.2022

Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград

Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-08T23:55

2022-06-08T23:55

2022-06-09T03:19

в мире

сергей лавров

никола селакович

александр вучич

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евросоюз

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен, считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.Ранее соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня. Лавров после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время."Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы", - цитирует Михайлович ее пресс-служба."Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич", - заявила вице-премьер.

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

https://ria.ru/20220608/lavrova-1793998505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, никола селакович, александр вучич, сербия, россия, болгария, евросоюз