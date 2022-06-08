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Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград - РИА Новости, 09.06.2022
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Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград
Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград - РИА Новости, 09.06.2022
Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград
Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T23:55
2022-06-09T03:19
в мире
сергей лавров
никола селакович
александр вучич
сербия
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болгария
евросоюз
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен, считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.Ранее соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня. Лавров после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время."Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы", - цитирует Михайлович ее пресс-служба."Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич", - заявила вице-премьер.
https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html
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в мире, сергей лавров, никола селакович, александр вучич, сербия, россия, болгария, евросоюз
23:55 08.06.2022 (обновлено: 03:19 09.06.2022)
 
Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград

Вице-премьер Сербии Михайлович заявила, что визит Лаврова создавал для страны трудности

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен, считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.
Ранее соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня. Лавров после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время.
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"Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы", - цитирует Михайлович ее пресс-служба.
"Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия – самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич", - заявила вице-премьер.
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В миреСергей ЛавровНикола СелаковичАлександр ВучичСербияРоссияБолгарияЕвросоюз
 
 
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