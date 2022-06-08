https://ria.ru/20220608/veyp-1793920131.html

В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа

В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа - РИА Новости, 08.06.2022

В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа

Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, сообщило городское УМВД. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:18

2022-06-08T11:18

2022-06-08T16:06

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, сообщило городское УМВД.По данным полиции, 15-летний подросток взял устройство у своего друга и, когда никого не было дома, включил его. "Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", — говорится в релизе. Сначала подросток попытался скрыть, что остался из-за вейпа без зубов, "испугавшись наказания родителей". Однако вскоре он все-таки рассказал о случившемся матери. Также мальчик получил ожог предплечья. УМВД начало проверку.

https://ria.ru/20220112/kurenie-1767475017.html

екатеринбург

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)