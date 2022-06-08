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В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа - РИА Новости, 08.06.2022
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В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа
В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа - РИА Новости, 08.06.2022
В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа
Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, сообщило городское УМВД. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:18
2022-06-08T16:06
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, сообщило городское УМВД.По данным полиции, 15-летний подросток взял устройство у своего друга и, когда никого не было дома, включил его. "Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", — говорится в релизе. Сначала подросток попытался скрыть, что остался из-за вейпа без зубов, "испугавшись наказания родителей". Однако вскоре он все-таки рассказал о случившемся матери. Также мальчик получил ожог предплечья. УМВД начало проверку.
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екатеринбург
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:18 08.06.2022 (обновлено: 16:06 08.06.2022)
 
В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа

В Екатеринбурге 15-летний подросток лишился пяти зубов и порвал губы из-за взрыва вейпа

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейп
Вейп - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, сообщило городское УМВД.
По данным полиции, 15-летний подросток взял устройство у своего друга и, когда никого не было дома, включил его. "Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", — говорится в релизе.
Сначала подросток попытался скрыть, что остался из-за вейпа без зубов, "испугавшись наказания родителей". Однако вскоре он все-таки рассказал о случившемся матери. Также мальчик получил ожог предплечья. УМВД начало проверку.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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