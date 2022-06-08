https://ria.ru/20220608/veschi-1793710462.html
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет - РИА Новости, 08.06.2022
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет
Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T03:31
2022-06-08T03:31
2022-06-08T03:31
туризм
советы
одежда
обувь
пассажиры
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1686e5d3d55e290b370712a7503d39ec.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun."Ошибки в выборе вещей могут не только сделать путешествие неудобным, но и поставить вашу жизнь под угрозу в чрезвычайной ситуации", — заявила девушка.В первую очередь, по ее мнению, стоит избегать обтягивающих кожаных штанов: сдавливающая одежда повышает риск тромбоза. Не менее опасны брюки и куртки с бахромой, так как она скорее всего первой воспламенится в случае пожара.Также не нужно надевать укороченные топы и другую слишком открытую одежду. "В салонах самолетах часто становится холодно", — напомнила бортпроводница.Еще одна опасная вещь, по ее словам, — туфли на каблуках. Такая обувь может с легкостью проколоть надувной трап во время экстренной эвакуации. "К тому же, кто знает, где и в каких условиях вы приземлитесь", — добавила стюардесса.
https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1787941756.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b762a190df7bf5886d403e73db0c1f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
советы, одежда, обувь, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет
Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь не стоит надевать в самолет
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет
The Sun.
"Ошибки в выборе вещей могут не только сделать путешествие неудобным, но и поставить вашу жизнь под угрозу в чрезвычайной ситуации", — заявила девушка.
В первую очередь, по ее мнению, стоит избегать обтягивающих кожаных штанов: сдавливающая одежда повышает риск тромбоза. Не менее опасны брюки и куртки с бахромой, так как она скорее всего первой воспламенится в случае пожара.
Также не нужно надевать укороченные топы и другую слишком открытую одежду. "В салонах самолетах часто становится холодно", — напомнила бортпроводница.
Еще одна опасная вещь, по ее словам, — туфли на каблуках. Такая обувь может с легкостью проколоть надувной трап во время экстренной эвакуации. "К тому же, кто знает, где и в каких условиях вы приземлитесь", — добавила стюардесса.