https://ria.ru/20220608/veschi-1793710462.html

Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет

Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет - РИА Новости, 08.06.2022

Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет

Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:31

2022-06-08T03:31

2022-06-08T03:31

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun."Ошибки в выборе вещей могут не только сделать путешествие неудобным, но и поставить вашу жизнь под угрозу в чрезвычайной ситуации", — заявила девушка.В первую очередь, по ее мнению, стоит избегать обтягивающих кожаных штанов: сдавливающая одежда повышает риск тромбоза. Не менее опасны брюки и куртки с бахромой, так как она скорее всего первой воспламенится в случае пожара.Также не нужно надевать укороченные топы и другую слишком открытую одежду. "В салонах самолетах часто становится холодно", — напомнила бортпроводница.Еще одна опасная вещь, по ее словам, — туфли на каблуках. Такая обувь может с легкостью проколоть надувной трап во время экстренной эвакуации. "К тому же, кто знает, где и в каких условиях вы приземлитесь", — добавила стюардесса.

https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1787941756.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

советы, одежда, обувь, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы