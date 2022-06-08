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Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
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Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет - РИА Новости, 08.06.2022
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет
Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T03:31
2022-06-08T03:31
туризм
советы
одежда
обувь
пассажиры
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun."Ошибки в выборе вещей могут не только сделать путешествие неудобным, но и поставить вашу жизнь под угрозу в чрезвычайной ситуации", — заявила девушка.В первую очередь, по ее мнению, стоит избегать обтягивающих кожаных штанов: сдавливающая одежда повышает риск тромбоза. Не менее опасны брюки и куртки с бахромой, так как она скорее всего первой воспламенится в случае пожара.Также не нужно надевать укороченные топы и другую слишком открытую одежду. "В салонах самолетах часто становится холодно", — напомнила бортпроводница.Еще одна опасная вещь, по ее словам, — туфли на каблуках. Такая обувь может с легкостью проколоть надувной трап во время экстренной эвакуации. "К тому же, кто знает, где и в каких условиях вы приземлитесь", — добавила стюардесса.
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советы, одежда, обувь, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
03:31 08.06.2022
 
Стюардесса рассказала, какую одежду опасно надевать в самолет

Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь не стоит надевать в самолет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какую одежду и обувь опасно надевать в самолет, пишет The Sun.
"Ошибки в выборе вещей могут не только сделать путешествие неудобным, но и поставить вашу жизнь под угрозу в чрезвычайной ситуации", — заявила девушка.
В первую очередь, по ее мнению, стоит избегать обтягивающих кожаных штанов: сдавливающая одежда повышает риск тромбоза. Не менее опасны брюки и куртки с бахромой, так как она скорее всего первой воспламенится в случае пожара.
Также не нужно надевать укороченные топы и другую слишком открытую одежду. "В салонах самолетах часто становится холодно", — напомнила бортпроводница.
Еще одна опасная вещь, по ее словам, — туфли на каблуках. Такая обувь может с легкостью проколоть надувной трап во время экстренной эвакуации. "К тому же, кто знает, где и в каких условиях вы приземлитесь", — добавила стюардесса.
Туалет в самолете - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 04:39Туризм
Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета
 
ТуризмСоветыОдеждаобувьпассажирыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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