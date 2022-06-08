13:05 08.06.2022 (обновлено: 13:15 08.06.2022)
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции
Захарова пообещала, что Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. РФ даст ответ на досрочный запрет вещания трех российских телеканалов во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение - досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания трех российских телеканалов - Россия Планета, Россия 24, ТВ-центр International", - заявила Захарова.
"Конечно, мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан", - подчеркнула она.
Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Вчера, 13:14МедиавойныМИД заявил о "медиагеноциде" в Латвии