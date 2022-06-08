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Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции - РИА Новости, 08.06.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220608/veschanie-1793959893.html
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции - РИА Новости, 08.06.2022
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции
РФ даст ответ на досрочный запрет вещания трех российских телеканалов во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:05
2022-06-08T13:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
медиавойны
мария захарова
франция
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. РФ даст ответ на досрочный запрет вещания трех российских телеканалов во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение - досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания трех российских телеканалов - Россия Планета, Россия 24, ТВ-центр International", - заявила Захарова."Конечно, мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан", - подчеркнула она.Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, франция, россия, медиа - общество
13:05 08.06.2022 (обновлено: 13:15 08.06.2022)
 
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции

Захарова пообещала, что Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. РФ даст ответ на досрочный запрет вещания трех российских телеканалов во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение - досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания трех российских телеканалов - Россия Планета, Россия 24, ТВ-центр International", - заявила Захарова.
"Конечно, мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан", - подчеркнула она.
Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Центральная часть города Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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МедиавойныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваФранцияРоссияМедиа - Общество
 
 
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