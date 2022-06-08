https://ria.ru/20220608/veschanie-1793959893.html

Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции

Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции - РИА Новости, 08.06.2022

Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции

РФ даст ответ на досрочный запрет вещания трех российских телеканалов во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:05

2022-06-08T13:05

2022-06-08T13:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

медиавойны

мария захарова

франция

россия

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. РФ даст ответ на досрочный запрет вещания трех российских телеканалов во Франции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение - досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания трех российских телеканалов - Россия Планета, Россия 24, ТВ-центр International", - заявила Захарова."Конечно, мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан", - подчеркнула она.Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.

https://ria.ru/20220608/mediagenotsid-1793963685.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, франция, россия, медиа - общество