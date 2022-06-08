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Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России - РИА Новости, 08.06.2022
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Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России
Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России - РИА Новости, 08.06.2022
Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:51
2022-06-08T16:54
в мире
россия
ка-32
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и - в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan."Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает", - сказал Вучич журналистам на полях встречи в городе Охрид.Ранее он сообщал, что Белград ожидает противопожарные вертолеты (два Ка-32 в РФ – ред.), так как предвидится горячее лето, и сербы "готовы в каждый момент помочь нашим албанским и македонским друзьям намного эффективнее, чем могли в прошлом году".В январе Вучич подтвердил планы по покупке в РФ двух вертолетов Ка-32, которые назвал "лучшими вертолетами для тушения пожаров".
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в мире, россия, ка-32, александр вучич, сербия
16:51 08.06.2022 (обновлено: 16:54 08.06.2022)
 
Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России

Вучич обеспокоен, позволят ли санкции Запада доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.
Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и - в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan.
"Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает", - сказал Вучич журналистам на полях встречи в городе Охрид.
Ранее он сообщал, что Белград ожидает противопожарные вертолеты (два Ка-32 в РФ – ред.), так как предвидится горячее лето, и сербы "готовы в каждый момент помочь нашим албанским и македонским друзьям намного эффективнее, чем могли в прошлом году".
В январе Вучич подтвердил планы по покупке в РФ двух вертолетов Ка-32, которые назвал "лучшими вертолетами для тушения пожаров".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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В миреРоссияКа-32Александр ВучичСербия
 
 
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