https://ria.ru/20220608/vertolety-1794053057.html

Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России

Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России - РИА Новости, 08.06.2022

Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:51

2022-06-08T16:51

2022-06-08T16:54

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ка-32

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и - в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan."Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает", - сказал Вучич журналистам на полях встречи в городе Охрид.Ранее он сообщал, что Белград ожидает противопожарные вертолеты (два Ка-32 в РФ – ред.), так как предвидится горячее лето, и сербы "готовы в каждый момент помочь нашим албанским и македонским друзьям намного эффективнее, чем могли в прошлом году".В январе Вучич подтвердил планы по покупке в РФ двух вертолетов Ка-32, которые назвал "лучшими вертолетами для тушения пожаров".

https://ria.ru/20220606/vuchich-1793595141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, ка-32, александр вучич, сербия