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Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России
Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России - РИА Новости, 08.06.2022
Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:51
2022-06-08T16:51
2022-06-08T16:54
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ка-32
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.Глава сербского государства в среду находится в Северной Македонии на встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и - в качестве наблюдателей - главами кабминов Черногории и Боснии и Герцеговины в рамках инициативы по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы, переименованного в Open Balkan."Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает", - сказал Вучич журналистам на полях встречи в городе Охрид.Ранее он сообщал, что Белград ожидает противопожарные вертолеты (два Ка-32 в РФ – ред.), так как предвидится горячее лето, и сербы "готовы в каждый момент помочь нашим албанским и македонским друзьям намного эффективнее, чем могли в прошлом году".В январе Вучич подтвердил планы по покупке в РФ двух вертолетов Ка-32, которые назвал "лучшими вертолетами для тушения пожаров".
https://ria.ru/20220606/vuchich-1793595141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, ка-32, александр вучич, сербия
16:51 08.06.2022 (обновлено: 16:54 08.06.2022)
Вучич обеспокоен, удастся ли доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России
Вучич обеспокоен, позволят ли санкции Запада доставить в Сербию вертолеты Ка-32 из России