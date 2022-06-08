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Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации - РИА Новости, 08.06.2022

Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T06:24

2022-06-08T06:24

2022-06-08T06:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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украина

донбасс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО в ходе специальной военной операции.Видео размещено в Telegram-канале ведомства."В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, донбасс