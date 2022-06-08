https://ria.ru/20220608/valyuta-1793872649.html

Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля

Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля - РИА Новости, 08.06.2022

Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля

Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T01:30

2022-06-08T01:30

2022-06-08T05:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

рубль

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка 20 рублей, сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин."Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей", - также подчеркнул Скабелин.Если говорить об основном пуле ликвидности, то по статистике Московской биржи, порядка 80-85%, может быть даже 90%, от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке, отметил директор департамента валютного рынка."Когда говорят "курс ненастоящий!", где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль", - добавил он.

https://ria.ru/20220604/valyuta-1793066402.html

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экономика, россия, московская биржа, рубль