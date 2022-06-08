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Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля - РИА Новости, 08.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220608/valyuta-1793872649.html
Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля
Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля - РИА Новости, 08.06.2022
Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля
Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T01:30
2022-06-08T05:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
рубль
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка 20 рублей, сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин."Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей", - также подчеркнул Скабелин.Если говорить об основном пуле ликвидности, то по статистике Московской биржи, порядка 80-85%, может быть даже 90%, от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке, отметил директор департамента валютного рынка."Когда говорят "курс ненастоящий!", где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль", - добавил он.
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экономика, россия, московская биржа, рубль
01:30 08.06.2022 (обновлено: 05:16 08.06.2022)
 
Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля

Представитель Мосбиржи Скабелин: настоящий курс рубля формируется именно в России

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нехватка рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка 20 рублей, сказал в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.
"Московская биржа всегда являлась центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем, но случилась ситуация, когда появились ограничения с обеих сторон, в результате которых в отдельные моменты в марте мы наблюдали разрыв в курсах до 20 рублей. При этом сейчас курсы достаточно близки – разница составляет около 50 копеек", - сказал он.
"Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей", - также подчеркнул Скабелин.
Если говорить об основном пуле ликвидности, то по статистике Московской биржи, порядка 80-85%, может быть даже 90%, от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке, отметил директор департамента валютного рынка.
"Когда говорят "курс ненастоящий!", где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль", - добавил он.
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