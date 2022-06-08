https://ria.ru/20220608/usolekhimprom-1793883344.html

На бывшем химкомбинате "Усольехимпром" начали ликвидировать здания

На бывшем химкомбинате "Усольехимпром" начали ликвидировать здания - РИА Новости, 08.06.2022

На бывшем химкомбинате "Усольехимпром" начали ликвидировать здания

На промплощадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области успешно завершен стартовый этап работ по устранению накопленного экологического вреда, в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T07:24

2022-06-08T07:24

2022-06-08T07:24

усолье-сибирское

иркутская область

игорь кобзев

ангара

общество

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УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ (Иркутская область), 8 июн – РИА Новости. На промплощадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области успешно завершен стартовый этап работ по устранению накопленного экологического вреда, в настоящее время начата ликвидация зданий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Он находится с рабочей поездкой в Иркутской области. Побывав на промплощадке "Усольехимпрома", глава госкорпорации оценил стартовый этап работ по ликвидации загрязнения, как успешное."В целом стартовый этап внеочередных работ прошел успешно… Подготовлены проектные решения для дальнейшей работы… Получено разрешение Росприродназдзора для ликвидации зданий", - сказал Лихачев.В настоящее время ликвидировано шесть зданий, еще четыре – в работе. Всего будет демонтировано 264 здания.На стартовом этапе работ ФГУП "Федеральный экологический оператор" госкорпорации "Росатом" было произведено перезатаривание 17 емкостей с токсичными отходами. Они находятся на территории комбината под охраной Росгвардии и готовятся к переработке. Ликвидировано 12 скважин бывшего рассолового промысла, демонтирован цех ртутного электролиза, по периметру цеха создана противофильтрационная защита, локализована нефтяная линза на береговой линии Ангары.Еще одно направление работ, о котором сказал Лихачев, - строительство технопарка. Прежде всего он будет заниматься ликвидацией химических загрязнений, накопленных на комбинате. Для работы на объекте необходимо будет создать более 450 дополнительных рабочих мест.Третье направление - социальное развитие города Усолье-Сибирское. Прежде всего речь идет о грантовой поддержке социальных и образовательных проектов.Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 1 июня на "Усольехимпроме" снят режим ЧС в связи с отсутствием экологической угрозы. Режим ЧС был введен 9 октября 2020 года.Производственное объединение "Усольехимпром" являлось градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года. Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.

https://ria.ru/20220603/usolekhimprom-1792936471.html

https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html

усолье-сибирское

иркутская область

ангара

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усолье-сибирское, иркутская область, игорь кобзев, ангара, общество