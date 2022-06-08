08:50 08.06.2022 (обновлено: 17:22 08.06.2022)
СМИ: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО
Yeni Şafak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для вхождения в НАТО
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, сообщила газета Yeni Şafak.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
По данным газеты, требования, запрошенные у собеседников, были собраны в десять пунктов.
"Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Было подчеркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Было предложено не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ", — пишет издание.
Далее Турция выступила с требованием о замораживании активов и закрытии ассоциаций, связанных с терроризмом.
"Особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК, запрещено позволять проводить демонстрации. Кроме того, (Швецию и Финляндию) попросили поделиться разведданными с Турцией. Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Турции. Было также заявлено, что, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства", — говорится в сообщении.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.