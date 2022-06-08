https://ria.ru/20220608/usloviya-1793889030.html

СМИ: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО

СМИ: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:50

2022-06-08T08:50

2022-06-08T17:22

в мире

фетхуллах гюлен

финляндия

швеция

турция

нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, сообщила газета Yeni Şafak.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.По данным газеты, требования, запрошенные у собеседников, были собраны в десять пунктов."Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Было подчеркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Было предложено не разрешать деятельность FETÖ, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ", — пишет издание.Далее Турция выступила с требованием о замораживании активов и закрытии ассоциаций, связанных с терроризмом."Особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК, запрещено позволять проводить демонстрации. Кроме того, (Швецию и Финляндию) попросили поделиться разведданными с Турцией. Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Турции. Было также заявлено, что, если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства", — говорится в сообщении.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220608/peregovory-1793885648.html

https://ria.ru/20220608/nato-1793883159.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, фетхуллах гюлен, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана