https://ria.ru/20220608/uran-1793903244.html

Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана

Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана - РИА Новости, 08.06.2022

Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана

Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму 4,3 миллиарда долларов напрямую у местных... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:04

2022-06-08T10:04

2022-06-08T11:07

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму 4,3 миллиарда долларов напрямую у местных производителей, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, такой шаг необходим для снижения зависимости от импорта российских ресурсов. По словам представителей американского Минэнерго, прекращение поставок урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов. При этом реализация плана позволит создать в стране государственного покупателя, что, в свою очередь, простимулирует внутренний рынок. По мнению автора статьи, после того, как идея была озвучена, акции урановых компаний начали расти.Однако Вашингтону будет нелегко запустить собственную урановую промышленность: в США осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод компании URENCO в Нью-Мексико. Сам консорциум поделен между представителями Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, необходимо, чтобы предложенный вариант снижения зависимости от российского урана одобрили конгресс.В марте Соединенные Штаты отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля на фоне спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220608/neft-1793887135.html

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вашингтон (штат)

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россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

сша, вашингтон (штат), нью-мексико, россия