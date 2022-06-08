Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/uran-1793903244.html
Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана
Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана - РИА Новости, 08.06.2022
Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана
Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму 4,3 миллиарда долларов напрямую у местных... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:04
2022-06-08T11:07
сша
вашингтон (штат)
нью-мексико
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/81/1549648170_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_4c86700e2d4c875370bbaf48aa784b98.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму 4,3 миллиарда долларов напрямую у местных производителей, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, такой шаг необходим для снижения зависимости от импорта российских ресурсов. По словам представителей американского Минэнерго, прекращение поставок урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов. При этом реализация плана позволит создать в стране государственного покупателя, что, в свою очередь, простимулирует внутренний рынок. По мнению автора статьи, после того, как идея была озвучена, акции урановых компаний начали расти.Однако Вашингтону будет нелегко запустить собственную урановую промышленность: в США осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод компании URENCO в Нью-Мексико. Сам консорциум поделен между представителями Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, необходимо, чтобы предложенный вариант снижения зависимости от российского урана одобрили конгресс.В марте Соединенные Штаты отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля на фоне спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220608/neft-1793887135.html
сша
вашингтон (штат)
нью-мексико
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/81/1549648170_552:0:3183:1973_1920x0_80_0_0_0e994e588ce28d2efa2df9575d167fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), нью-мексико, россия
10:04 08.06.2022 (обновлено: 11:07 08.06.2022)
 
Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана

Bloomberg: США хотят нарастить производство урана для снижения зависимости от России

© AP Photo / Dmitry LovetskyКонтейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму 4,3 миллиарда долларов напрямую у местных производителей, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, такой шаг необходим для снижения зависимости от импорта российских ресурсов. По словам представителей американского Минэнерго, прекращение поставок урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов. При этом реализация плана позволит создать в стране государственного покупателя, что, в свою очередь, простимулирует внутренний рынок. По мнению автора статьи, после того, как идея была озвучена, акции урановых компаний начали расти.
Однако Вашингтону будет нелегко запустить собственную урановую промышленность: в США осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод компании URENCO в Нью-Мексико. Сам консорциум поделен между представителями Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, необходимо, чтобы предложенный вариант снижения зависимости от российского урана одобрили конгресс.
В марте Соединенные Штаты отказались от закупок в России нефти, сжиженного природного газа и угля на фоне спецоперации на Украине.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:25
Володин назвал заявления США о запрете поставок нефти из России лицемерными
 
СШАВашингтон (штат)Нью-МексикоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала