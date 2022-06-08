10:04 08.06.2022 (обновлено: 11:07 08.06.2022)
Bloomberg: США решили снизить зависимость от российского урана
Bloomberg: США хотят нарастить производство урана для снижения зависимости от России
© AP Photo / Dmitry LovetskyКонтейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму 4,3 миллиарда долларов напрямую у местных производителей, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, такой шаг необходим для снижения зависимости от импорта российских ресурсов. По словам представителей американского Минэнерго, прекращение поставок урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов. При этом реализация плана позволит создать в стране государственного покупателя, что, в свою очередь, простимулирует внутренний рынок. По мнению автора статьи, после того, как идея была озвучена, акции урановых компаний начали расти.
Однако Вашингтону будет нелегко запустить собственную урановую промышленность: в США осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод компании URENCO в Нью-Мексико. Сам консорциум поделен между представителями Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, необходимо, чтобы предложенный вариант снижения зависимости от российского урана одобрили конгресс.