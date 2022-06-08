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В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций - РИА Новости, 08.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220608/ukrupnenie-1794072488.html
В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций
В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций - РИА Новости, 08.06.2022
В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций
В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:41
2022-06-08T17:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
люберцы
светлана стригункова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."Сейчас проводим объединение диспетчерских подстанций скорой помощи. Для того, чтобы диспетчерская, например, города Люберцы могла взаимодействовать не только люберецкими бригадами скорой, но и близлежащих территорий, потому что бывает так, что машина, не прикрепленная к подстанции, находится ближе к пациенту, а это драгоценное время. Процесс объединения уже идет и из 43 диспетчерских планируем сформировать 13", — сказала Стригункова.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, люберцы, светлана стригункова
17:41 08.06.2022
 

В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис ТрудниковРабота диспетчера подстанции скорой помощи
Работа диспетчера подстанции скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Денис Трудников
Работа диспетчера подстанции скорой помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.
"Сейчас проводим объединение диспетчерских подстанций скорой помощи. Для того, чтобы диспетчерская, например, города Люберцы могла взаимодействовать не только люберецкими бригадами скорой, но и близлежащих территорий, потому что бывает так, что машина, не прикрепленная к подстанции, находится ближе к пациенту, а это драгоценное время. Процесс объединения уже идет и из 43 диспетчерских планируем сформировать 13", — сказала Стригункова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЗдоровье - ОбществоЛюберцыСветлана Стригункова
 
 
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