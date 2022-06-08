https://ria.ru/20220608/ukrupnenie-1794072488.html
В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций
В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций - РИА Новости, 08.06.2022
В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций
В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:41
2022-06-08T17:41
2022-06-08T17:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
люберцы
светлана стригункова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."Сейчас проводим объединение диспетчерских подстанций скорой помощи. Для того, чтобы диспетчерская, например, города Люберцы могла взаимодействовать не только люберецкими бригадами скорой, но и близлежащих территорий, потому что бывает так, что машина, не прикрепленная к подстанции, находится ближе к пациенту, а это драгоценное время. Процесс объединения уже идет и из 43 диспетчерских планируем сформировать 13", — сказала Стригункова.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20220603/vorobev-1792941108.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, люберцы, светлана стригункова