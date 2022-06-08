https://ria.ru/20220608/ukrupnenie-1794072488.html

В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций

В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций - РИА Новости, 08.06.2022

В Подмосковье укрупнят диспетчерские скорой помощи до 13 подстанций

В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:41

2022-06-08T17:41

2022-06-08T17:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

здоровье - общество

люберцы

светлана стригункова

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области проводят укрупнение подстанций скорой помощи - вместо 43 их будет 13, что сократит время пути бригады медиков до пациента, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."Сейчас проводим объединение диспетчерских подстанций скорой помощи. Для того, чтобы диспетчерская, например, города Люберцы могла взаимодействовать не только люберецкими бригадами скорой, но и близлежащих территорий, потому что бывает так, что машина, не прикрепленная к подстанции, находится ближе к пациенту, а это драгоценное время. Процесс объединения уже идет и из 43 диспетчерских планируем сформировать 13", — сказала Стригункова.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20220603/vorobev-1792941108.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, люберцы, светлана стригункова