https://ria.ru/20220608/ukraina-1794052085.html

В Госдепе не рассчитывают на скорое урегулирование конфликта на Украине

В Госдепе не рассчитывают на скорое урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2022

В Госдепе не рассчитывают на скорое урегулирование конфликта на Украине

США пока не видят признаков того, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто в ближайшем будущем, заявила в среду помощник... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:49

2022-06-08T16:49

2022-06-08T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

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государственный департамент сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США пока не видят признаков того, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине будет достигнуто в ближайшем будущем, заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."К сожалению, мы считаем, что пока урегулирование (конфликта на Украине) путем дипломатических переговоров не предвидится в скором будущем. Для этого понадобится время", - сказала Донфрид в ходе спецбрифинга для журналистов.Как отметила высокопоставленный американский дипломат, на данном этапе США не видят добросовестного подхода со стороны РФ к переговорам по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.Представители официального Вашингтона ранее неоднократно заявляли, что боевые действия на Украине могут растянуться "на многие месяцы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220608/vooruzhenie-1793876532.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

сша

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр