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Депутат Рады заявил об "очень больших потерях" ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/ukraina-1793959676.html
Депутат Рады заявил об "очень больших потерях" ВСУ под Николаевом
Депутат Рады заявил об "очень больших потерях" ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 08.06.2022
Депутат Рады заявил об "очень больших потерях" ВСУ под Николаевом
Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска в Николаевской области несут очень большие потери и ничего не могут противопоставить... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:04
2022-06-08T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
николаевская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска в Николаевской области несут очень большие потери и ничего не могут противопоставить российской артиллерии."Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов", - сказал он в эфире "Украина 24". Сам Костенко заявляет, что участвует в боевых действиях на николаевском направлении.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.
https://ria.ru/20220608/pvo-1793921244.html
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в мире, украина, верховная рада украины, николаевская область, россия, ситуация в днр и лнр
13:04 08.06.2022 (обновлено: 13:09 08.06.2022)
 
Депутат Рады заявил об "очень больших потерях" ВСУ под Николаевом

Депутат Рады Костенко заявил об "очень больших потерях" украинских войск под Николаевом

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска в Николаевской области несут очень большие потери и ничего не могут противопоставить российской артиллерии.
"Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов", - сказал он в эфире "Украина 24". Сам Костенко заявляет, что участвует в боевых действиях на николаевском направлении.
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Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.
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