https://ria.ru/20220608/ukraina-1793908654.html

Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов

Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.06.2022

Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что логическим завершением объявленных киевским режимом процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", должен... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:24

2022-06-08T10:24

2022-06-08T10:24

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что логическим завершением объявленных киевским режимом процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", должен стать полный демонтаж украинской государственности."Логическим завершением процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", объявленных официальным Киевом, должен стать полный демонтаж украинской государственности. Вполне возможно, что именно это является истинной целью западных хозяев киевского режима", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны, следует из заявления ведомства. Глава Крыма назвал авторов подобных инициатив "злобными идиотами"."Оккупационному режиму мешает все, что связано с этой землей и народом, который они захватили в заложники: язык, культура, история, памятники, им мешает сам народ. Советское оружие, правда, не мешает. Так же, как и советские предприятия, инфраструктура, технологии, дома, территории, полученные современной Украиной в качестве подарков от русских царей и коммунистических вождей. Но так не бывает", - подчеркнул Аксенов.По его словам, уничтожить бессмысленную и беспощадную, надоевшую всем украинскую государственность под предлогом ее "защиты от российской агрессии" - это вполне в духе иезуитской политики США. "При этом американцы надеются ослабить и Россию, и Европу, поддержать свой ВПК и получить немало других политических и экономических дивидендов", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр