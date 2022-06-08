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Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/ukraina-1793908654.html
Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов
Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов - РИА Новости, 08.06.2022
Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что логическим завершением объявленных киевским режимом процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", должен... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:24
2022-06-08T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что логическим завершением объявленных киевским режимом процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", должен стать полный демонтаж украинской государственности."Логическим завершением процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", объявленных официальным Киевом, должен стать полный демонтаж украинской государственности. Вполне возможно, что именно это является истинной целью западных хозяев киевского режима", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны, следует из заявления ведомства. Глава Крыма назвал авторов подобных инициатив "злобными идиотами"."Оккупационному режиму мешает все, что связано с этой землей и народом, который они захватили в заложники: язык, культура, история, памятники, им мешает сам народ. Советское оружие, правда, не мешает. Так же, как и советские предприятия, инфраструктура, технологии, дома, территории, полученные современной Украиной в качестве подарков от русских царей и коммунистических вождей. Но так не бывает", - подчеркнул Аксенов.По его словам, уничтожить бессмысленную и беспощадную, надоевшую всем украинскую государственность под предлогом ее "защиты от российской агрессии" - это вполне в духе иезуитской политики США. "При этом американцы надеются ослабить и Россию, и Европу, поддержать свой ВПК и получить немало других политических и экономических дивидендов", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html
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украина
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в мире, украина, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр
10:24 08.06.2022
 
Политика Украины закончится демонтажом ее государственности, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: итогом "дерусификации" Украины станет демонтаж ее государственности

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что логическим завершением объявленных киевским режимом процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", должен стать полный демонтаж украинской государственности.
"Логическим завершением процессов "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", объявленных официальным Киевом, должен стать полный демонтаж украинской государственности. Вполне возможно, что именно это является истинной целью западных хозяев киевского режима", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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6 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина стала предметом "скрытого торга"
Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны, следует из заявления ведомства. Глава Крыма назвал авторов подобных инициатив "злобными идиотами".
"Оккупационному режиму мешает все, что связано с этой землей и народом, который они захватили в заложники: язык, культура, история, памятники, им мешает сам народ. Советское оружие, правда, не мешает. Так же, как и советские предприятия, инфраструктура, технологии, дома, территории, полученные современной Украиной в качестве подарков от русских царей и коммунистических вождей. Но так не бывает", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, уничтожить бессмысленную и беспощадную, надоевшую всем украинскую государственность под предлогом ее "защиты от российской агрессии" - это вполне в духе иезуитской политики США. "При этом американцы надеются ослабить и Россию, и Европу, поддержать свой ВПК и получить немало других политических и экономических дивидендов", - подчеркнул глава республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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