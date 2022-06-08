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В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями
В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 08.06.2022
В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями
Застрелен крупный тамбовский бизнесмен Юрий Хохлов, его предполагаемый убийца, предприниматель Владимир Лёвкин, совершил суицид, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:42
2022-06-08T14:42
2022-06-08T15:34
происшествия
тамбовская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Застрелен крупный тамбовский бизнесмен Юрий Хохлов, его предполагаемый убийца, предприниматель Владимир Лёвкин, совершил суицид, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ."Юрия Хохлова застрелил из ружья Владимир Лёвкин, после чего совершил суицид", - сказали в ведомстве.По предварительным данным прокуратуры тело 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли около 9.30 утра на территории агрофирмы "Рудовская", принадлежащей ООО "Юго-Восточная агрогруппа"."Неподалеку, в 1,5 км от места убийства, обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством", - говорится также в сообщении прокуратуры.Хохлов – глава группы компаний "АСБ", одного из крупнейших агрохолдингов Тамбовской области. ООО "Юго-Восточная агрогруппа" входит в состав ГК "АСБ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, россия
14:42 08.06.2022 (обновлено: 15:34 08.06.2022)
В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями
Крупного тамбовского бизнесмена застрелили на ферме, предполагаемый убийца совершил суицид