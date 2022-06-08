https://ria.ru/20220608/ubiystvo-1793998367.html

В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями

В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 08.06.2022

В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями

Застрелен крупный тамбовский бизнесмен Юрий Хохлов, его предполагаемый убийца, предприниматель Владимир Лёвкин, совершил суицид, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:42

2022-06-08T14:42

2022-06-08T15:34

происшествия

тамбовская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Застрелен крупный тамбовский бизнесмен Юрий Хохлов, его предполагаемый убийца, предприниматель Владимир Лёвкин, совершил суицид, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ."Юрия Хохлова застрелил из ружья Владимир Лёвкин, после чего совершил суицид", - сказали в ведомстве.По предварительным данным прокуратуры тело 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли около 9.30 утра на территории агрофирмы "Рудовская", принадлежащей ООО "Юго-Восточная агрогруппа"."Неподалеку, в 1,5 км от места убийства, обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством", - говорится также в сообщении прокуратуры.Хохлов – глава группы компаний "АСБ", одного из крупнейших агрохолдингов Тамбовской области. ООО "Юго-Восточная агрогруппа" входит в состав ГК "АСБ".

https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792782191.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тамбовская область, россия