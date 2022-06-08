07:26 08.06.2022 (обновлено: 08:13 08.06.2022)
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии после слов о пророке Мухаммеде
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Террористическая группировка "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) пригрозила устроить теракты в Индии после высказываний бывшего представителя правящей партии о пророке Мухаммеде.
Группировка пригрозила устроить теракты с участием смертников "в Дели, Мумбаи а также Уттар-Прадеше и Гуджарате", сообщает телеканал Zee News со ссылкой на заявление террористов.
Бывший представитель правящей в Индии партии "Бхаратия джаната парти" Нипур Шарма допустила ряд заявлений об исламе и пророке Мухаммеде во время дебатов по национальному телевидению на прошлой неделе. Ее высказывания вызвали дипломатический скандал с рядом мусульманских государств, включая Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые осудили антимусульманские высказывания, а ряд стран вызвали послов Индии и выразили им протест. В свою очередь, правительство Индии и "Бхаратия джаната парти" дистанцировались от этих заявлений, а сама Шарма была отстранена от должности и лишена членства в партии.
Накануне полиция Дели взяла под охрану саму Шарму и ее семью из-за угроз в ее адрес после высказываний о пророке Мухаммеде. Полиция также завела три уголовных дела в связи с угрозами, поступившими Шарме.
В свою очередь, полиция индийского штата Махараштра открыла уголовное дело уже в отношении самой Шармы и вызвала её к следователю 22 июня для дачи показаний.
*Запрещенная в России террористическая организация