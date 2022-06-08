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В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/terakt-1793918800.html
В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков
В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков - РИА Новости, 08.06.2022
В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:09
2022-06-08T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
макеевка
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по территории республики 6 июня."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 6 июня текущего года", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Ведомство заявляет, что 6 июня о приказу командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск был произведен обстрел Горловки, при котором погиб один и ранения получили пять мирных жителей, по приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады была обстреляна Макеевка, погибли двое. Кроме того, по заявлению генпрокуратуры, в этот же день ранения получили пять мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка, осуществленного по приказу командира украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады.
https://ria.ru/20220608/dnr-1793914264.html
горловка
макеевка
донецк (днр)
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в мире, горловка, макеевка, донецк (днр), вооруженные силы украины
11:09 08.06.2022
 
В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков

В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков после обстрелов 6 июня

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по территории республики 6 июня.
"Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 6 июня текущего года", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
В ДНР за время эскалации погибли 157 мирных жителей
Ведомство заявляет, что 6 июня о приказу командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск был произведен обстрел Горловки, при котором погиб один и ранения получили пять мирных жителей, по приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады была обстреляна Макеевка, погибли двое. Кроме того, по заявлению генпрокуратуры, в этот же день ранения получили пять мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка, осуществленного по приказу командира украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаМакеевкаДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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