https://ria.ru/20220608/terakt-1793918800.html

В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков

В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков - РИА Новости, 08.06.2022

В ДНР возбудили дела по статье "теракт" против украинских силовиков

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:09

2022-06-08T11:09

2022-06-08T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении украинских силовиков по статье "теракт" из-за обстрелов по территории республики 6 июня."Следственным управлением возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении командиров ВСУ и подчиненных им по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики 6 июня текущего года", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Ведомство заявляет, что 6 июня о приказу командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск был произведен обстрел Горловки, при котором погиб один и ранения получили пять мирных жителей, по приказу командира 56-й отдельной мотопехотной бригады была обстреляна Макеевка, погибли двое. Кроме того, по заявлению генпрокуратуры, в этот же день ранения получили пять мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка, осуществленного по приказу командира украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады.

https://ria.ru/20220608/dnr-1793914264.html

горловка

макеевка

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, макеевка, донецк (днр), вооруженные силы украины