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Черногория отключила российские телеканалы - РИА Новости, 08.06.2022
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Черногория отключила российские телеканалы
Черногория отключила российские телеканалы - РИА Новости, 08.06.2022
Черногория отключила российские телеканалы
Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции ЕС, так и не попавшие туда, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:54
2022-06-08T12:21
черногория
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции ЕС, так и не попавшие туда, сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников.Ранее Евросоюз ввел новые санкции ЕС против России, которые предусматривают запрет на вещание на территории союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр — Международный."В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Черногории отключили и Первый канал, и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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черногория, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире
10:54 08.06.2022 (обновлено: 12:21 08.06.2022)
 
Черногория отключила российские телеканалы

Посол в Черногории Масленников заявил об отключении в стране российских телеканалов

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции ЕС, так и не попавшие туда, сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников.
Ранее Евросоюз ввел новые санкции ЕС против России, которые предусматривают запрет на вещание на территории союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр — Международный.
"В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Черногории отключили и Первый канал, и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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ЧерногорияЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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