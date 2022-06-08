https://ria.ru/20220608/telekanaly-1793915391.html

Черногория отключила российские телеканалы

Черногория отключила российские телеканалы - РИА Новости, 08.06.2022

Черногория отключила российские телеканалы

Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции ЕС, так и не попавшие туда, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:54

2022-06-08T10:54

2022-06-08T12:21

черногория

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции ЕС, так и не попавшие туда, сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников.Ранее Евросоюз ввел новые санкции ЕС против России, которые предусматривают запрет на вещание на территории союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр — Международный."В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Черногории отключили и Первый канал, и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220606/telekanaly-1793449389.html

черногория

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черногория, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире