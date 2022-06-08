10:54 08.06.2022 (обновлено: 12:21 08.06.2022)
Черногория отключила российские телеканалы
Посол в Черногории Масленников заявил об отключении в стране российских телеканалов
Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Черногория, являющаяся кандидатом в члены Евросоюза, отключила российские каналы, как попавшие под санкции ЕС, так и не попавшие туда, сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников.
"В прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Черногории отключили и Первый канал, и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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