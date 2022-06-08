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ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники
ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники - РИА Новости, 08.06.2022
ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники
Почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО), сообщил в среду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:35
2022-06-08T11:35
2022-06-08T11:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО), сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники
ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники с 24 февраля
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО), сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.