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ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники

ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники - РИА Новости, 08.06.2022

ВС России уничтожили почти семь тысяч единиц украинской военной техники

Почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО), сообщил в среду... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:35

2022-06-08T11:35

2022-06-08T11:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Почти 7 тысяч танков, броне- и автомобильной техники Украины уничтожено российскими войсками с начала специальной военной операции (СВО), сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина