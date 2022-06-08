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Британский мобильный оператор повысит тарифы на 250 процентов, пишут СМИ

Британский мобильный оператор повысит тарифы на 250 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022

Британский мобильный оператор повысит тарифы на 250 процентов, пишут СМИ

Четвертый по величине британский оператор мобильной связи Three повысит стоимость тарифов без абонентской платы, что ударит по абонентам с невысокими доходами,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:06

2022-06-08T19:06

2022-06-08T19:38

экономика

технологии

великобритания

украина

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Четвертый по величине британский оператор мобильной связи Three повысит стоимость тарифов без абонентской платы, что ударит по абонентам с невысокими доходами, сообщает в среду газета Guardian.Цены на некоторые тарифы подскочат на 250%, что намного превышает уровень текущей инфляции в стране. С 12 июля стоимость возрастет с 10 пенсов (около 0,13 доллара) до 35 пенсов (около 0,44 доллара) за минуту. Стоимость отправки текстового сообщения вырастет на 50%, до 15 пенсов (около 0,19 доллара), пишет газета. Это уже второе крупное повышение тарифов компанией за последние полтора года. Последнее резкое повышение было в феврале 2021 года, тогда цены на звонки выросли больше чем в три раза."Как и многие другие операторы мобильной связи, мы вынуждены пересмотреть цены на наши тарифные планы. Наши новые тарифы по-прежнему остаются конкурентоспособными на рынке", - приводит издание слова из заявления компании.Guardian также отмечает, что повышение стоимости звонков и текстовых сообщений станет новым ударом для домохозяйств, которые и без того страдают от роста стоимости жизни. Тарифами без абонентской платы чаще всего пользуются британцы старше 65 лет и те, кто живет в семьях с низким уровнем дохода.Компания Three является одним из крупнейшим оператор мобильной связи в Великобритании, который имеет 9,5 миллионов клиентов по всей стране.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

https://ria.ru/20220607/inflyatsii-1793708300.html

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

великобритания

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, великобритания, украина