https://ria.ru/20220608/svyatynya-1793819384.html

"Убедительные данные". Тайна Туринской плащаницы близка к разгадке

"Убедительные данные". Тайна Туринской плащаницы близка к разгадке - РИА Новости, 08.06.2022

"Убедительные данные". Тайна Туринской плащаницы близка к разгадке

Ученые выяснили возраст Туринской плащаницы — четырехметрового полотна, которое называют "единственным свидетелем воскресения Христа". По их данным, ткань... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:00

2022-06-08T08:00

2022-06-08T08:07

иисус христос

оксфордский университет

религия

исследование

плащаница

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Ученые выяснили возраст Туринской плащаницы — четырехметрового полотна, которое называют "единственным свидетелем воскресения Христа". По их данным, ткань изготовили две тысячи лет назад. О том, как датировали одну из важнейших святынь, — в материале РИА Новости.Много вопросовВокруг Туринской плащаницы много вопросов. Например, правда ли в погребальное полотно завернули именно Иисуса Христа? Христиане не сомневаются в этом, но исследователей смущает история реликвии: первые упоминания, помимо Евангелия, относятся к IV веку. Где святыня хранилась до этого — непонятно.Неясно и происхождение отпечатков на ткани. В 1898-м фотограф-любитель Секондо Пиа запечатлел артефакт. Проявляя пленку, он увидел отчетливое изображение человека со следами многочисленных увечий. Неожиданное открытие итальянца произвело фурор.Через несколько десятков лет ажиотаж усилили физики. По их версии, тело человека отпечаталось на полотне из-за мощнейшего источника энергии, сравнимого с ядерной бомбой. Это соотносится с церковным преданием о воскресении Христа: в этот момент пещеру, где он был погребен, заполнил ослепительный свет.С тех пор специалисты спорят. Одни считают след на плащанице нерукотворным, но не могут доказать. Другие же говорят "об очень искусной работе" средневековых художников. Впрочем, тоже без убедительных свидетельств.К "шедеврам" мистификаторов относили до недавнего времени многочисленные следы побоев, которые отпечатались на реликвии. В 2016-м итальянские ученые пришли к сенсационному выводу: кровь на плащанице настоящая. Однако скептики настаивают на том, что немало святынь в Средние века подделывали с помощью "натуральных материалов".Спорные выводыВажный вопрос — возраст ткани. Этим занялись лишь в 1980-х, с разработкой относительно точных методов радиоуглеродного анализа. Результаты обрадовали скептиков: плащаницу датировали между 1260-м и 1390-м.Вроде бы ученые из Оксфордского университета, Университета Аризоны и Швейцарского федерального технологического института уже вошли в историю, опровергнув подлинность реликвии. Но научное сообщество смутило то, что они взяли четыре небольших фрагмента ткани по краям. А ведь известно, что полотно пару раз реставрировали после сильных пожаров, например в 1532-м. Вполне возможно, что латали тканью XIV века."Вдобавок расчеты с таким материалом гораздо неопределеннее, чем с твердыми образцами (например, костью), из-за большей подверженности текстиля воздействию внешних агентов (бактерии, плесень, грязь). А как мы знаем из исторических хроник, реликвию далеко не всегда хранили в чистоте", — объяснял в интервью Vatican Insider News руководитель исследовательской группы Паоло Ди Лаццаро.Он настаивал на комплексном анализе. В частности, его коллеги из университета Падуи изучили образцы ДНК людей, животных и растений, которые остались на святыне. И нашли, например, пыльцу растений, растущих только на Ближнем Востоке.Другая научная группа изучила еще и структуру ткани. Оказалось, что такая ткацкая технология характерна для Палестины — в Европе ее не знали."Учли критику"Кроме того, специалисты тщательно исследовали узор туринского полотна. Выяснилось, что он почти полностью совпадает с образцами ткани I века, найденными в израильской крепости Масада.Теперь ученые применили метод рентгеновской дефракции (WASX)."Этот метод помогает оценить структурную деградацию материала, вызванную естественным старением целлюлозы, из которой состоят льняные волокна, и установить возраст ткани. Сравнив взятый из плащаницы образец с аналогичными древними нитями, мы пришли к выводу, что реликвию создали почти в то же время, что и полотна из Масады", — рассказывает профессор Института кристаллографии в Бари Фрид Каро.Проблема в загрязненности ткани: это, по словам профессора, "может исказить картину". И пока непонятно, как с этим справиться.До Каро еще никто столь комплексно не изучал артефакт. "В предыдущих исследованиях, например, использовали один и тот же образец, взятый еще в 1980-х. Поэтому раз за разом повторяли версию "средневековой подделки". Итальянский же специалист учел критику предыдущих работ, уже по этой причине его данные более убедительны", — поясняет исследователь Барри Шворц.Говорить о сенсации пока рано. Сейчас результаты перепроверяют в нескольких научных центрах. Однако очевидно, что на вопрос о возрасте Туринской плащаницы вот-вот дадут четкий ответ. А значит, и с подлинностью реликвии рано или поздно разберутся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иисус христос, оксфордский университет, религия, исследование, плащаница