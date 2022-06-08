https://ria.ru/20220608/stavka-1793889441.html

ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку

ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку - РИА Новости, 08.06.2022

ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку

Резервный банк Индии - центробанк страны – второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9%, сообщил... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:56

2022-06-08T08:56

2022-06-08T08:56

экономика

индия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:210:4263:2608_1920x0_80_0_0_c3a5475213019cc7c60af94c3d3f5c2c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн - РИА Новости. Резервный банк Индии - центробанк страны – второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9%, сообщил председатель регулятора Шактиканта Дас."Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за повышение ставки репо на 50 базисных пунктов до 4,90%", - сказал Дас в ходе выступления.Он отметил, что решение о повышении ставки было принято "из-за инфляционного давления".Центробанк Индии также повысил прогноз инфляции до 6,7% на 2022-23 годы с более ранней оценки в 5,7%, при этом прогноз по росту ВВП на 2022-23 годы сохраняется на уровне 7,2%, добавил Дас.В начале мая центробанк Индии повысил ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4,4%. Это было первое повышение ставки репо с августа 2018 года. Управляющий ЦБ Индии отмечал, что решение по повышению ставки было принято в связи с растущей инфляцией, геополитической напряженностью, высокими ценами на сырую нефть и нехваткой сырьевых товаров во всем мире, которые повлияли на индийскую экономику.

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индия, центральный банк рф (цб рф)