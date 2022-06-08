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ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку - РИА Новости, 08.06.2022
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ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку
ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку - РИА Новости, 08.06.2022
ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку
Резервный банк Индии - центробанк страны – второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9%, сообщил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:56
2022-06-08T08:56
экономика
индия
центральный банк рф (цб рф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн - РИА Новости. Резервный банк Индии - центробанк страны – второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9%, сообщил председатель регулятора Шактиканта Дас."Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за повышение ставки репо на 50 базисных пунктов до 4,90%", - сказал Дас в ходе выступления.Он отметил, что решение о повышении ставки было принято "из-за инфляционного давления".Центробанк Индии также повысил прогноз инфляции до 6,7% на 2022-23 годы с более ранней оценки в 5,7%, при этом прогноз по росту ВВП на 2022-23 годы сохраняется на уровне 7,2%, добавил Дас.В начале мая центробанк Индии повысил ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4,4%. Это было первое повышение ставки репо с августа 2018 года. Управляющий ЦБ Индии отмечал, что решение по повышению ставки было принято в связи с растущей инфляцией, геополитической напряженностью, высокими ценами на сырую нефть и нехваткой сырьевых товаров во всем мире, которые повлияли на индийскую экономику.
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экономика, индия, центральный банк рф (цб рф)
08:56 08.06.2022
 
ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку

ЦБ Индии второй раз подряд повысил ключевую ставку до 4,9 процента

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн - РИА Новости. Резервный банк Индии - центробанк страны – второй раз подряд повысил ключевую процентную ставку, ставка репо повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9%, сообщил председатель регулятора Шактиканта Дас.
"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за повышение ставки репо на 50 базисных пунктов до 4,90%", - сказал Дас в ходе выступления.
Он отметил, что решение о повышении ставки было принято "из-за инфляционного давления".
Центробанк Индии также повысил прогноз инфляции до 6,7% на 2022-23 годы с более ранней оценки в 5,7%, при этом прогноз по росту ВВП на 2022-23 годы сохраняется на уровне 7,2%, добавил Дас.
В начале мая центробанк Индии повысил ключевую процентную ставку на 40 базисных пунктов, до 4,4%. Это было первое повышение ставки репо с августа 2018 года. Управляющий ЦБ Индии отмечал, что решение по повышению ставки было принято в связи с растущей инфляцией, геополитической напряженностью, высокими ценами на сырую нефть и нехваткой сырьевых товаров во всем мире, которые повлияли на индийскую экономику.
Нефтяной танкер в порту Мундра, Индия - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
"Ставки взлетели": США и ЕС придумали, как покупать российскую нефть
 
ЭкономикаИндияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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