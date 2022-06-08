https://ria.ru/20220608/sputnik-1793891749.html

"Роскосмос" выступил за участие частных компаний в создании "Сферы"

"Роскосмос" выступил за участие частных компаний в создании "Сферы" - РИА Новости, 08.06.2022

"Роскосмос" выступил за участие частных компаний в создании "Сферы"

"Роскосмос" поддерживает привлечение частных космических компаний к созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", сообщили журналистам в среду в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:11

2022-06-08T09:11

2022-06-08T09:11

наука

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земля

роскосмос

"спутникс"

ситроникс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Роскосмос" поддерживает привлечение частных космических компаний к созданию многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации.Ранее "газета "Коммерсант" сообщила о том, что структура АФК "Система" "Ситроникс", при помощи приобретенной ею компании "Спутникс" планирует к 2025 году развернуть на орбите спутниковую группировку для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 157 спутников. По данным издания, проект оценивается в 20 млрд рублей, но у АФК есть сильные конкуренты - иностранные компании и "Роскосмос"."Наращивание спутниковой группировки Российской Федерации - это одна из ключевых задач проекта "Сфера". Компания "Спутникс" уже имеет многолетний опыт работы в космической отрасли, поэтому подобные частные инициативы при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства", - говорится в сообщении.В проекте "Сфера" два основных направления - это создание систем связи и систем ДЗЗ, напомнили в "Роскосмосе". Сегмент ДЗЗ включает в себя как космические аппараты высокодетального и обзорного оптико-электронного мониторинга, так и радиолокационные космические аппараты для всепогодного круглосуточного мониторинга поверхности Земли."Услуги, создаваемые в проекте "Сфера" будут предоставляться как государственным, так и коммерческим потребителям практически во всех отраслях экономики Российской Федерации", - добавили в госкорпорации.

https://ria.ru/20220518/sputnik-1789321683.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, роскосмос, "спутникс", ситроникс