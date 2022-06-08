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Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 08.06.2022
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Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 08.06.2022
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом
Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:17
2022-06-08T10:00
запорожская область
республика крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска", — сказал собеседник агентства.Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.Он также отметил, что вскоре запорожцы получат российские паспорта, пока примерно 500 человек. По словам Рогова, "принято консолидированное решение" готовить референдум о вхождении в состав России."Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов &lt;...&gt; будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", — добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. При этом крупнейший город региона Запорожье остается под контролем киевских властей.В занятых территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220607/zaporozhe-1793736924.html
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запорожская область, республика крым, украина, россия
09:17 08.06.2022 (обновлено: 10:00 08.06.2022)
 
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда в Симферополь
Прибытие пассажирского поезда в Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прибытие пассажирского поезда в Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска", — сказал собеседник агентства.
Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.
Он также отметил, что вскоре запорожцы получат российские паспорта, пока примерно 500 человек. По словам Рогова, "принято консолидированное решение" готовить референдум о вхождении в состав России.
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"Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов <...> будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", — добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. При этом крупнейший город региона Запорожье остается под контролем киевских властей.
В занятых территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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