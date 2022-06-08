https://ria.ru/20220608/soobschenie-1793892589.html

Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 08.06.2022

Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:17

2022-06-08T09:17

2022-06-08T10:00

запорожская область

республика крым

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено. Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска", — сказал собеседник агентства.Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.Он также отметил, что вскоре запорожцы получат российские паспорта, пока примерно 500 человек. По словам Рогова, "принято консолидированное решение" готовить референдум о вхождении в состав России."Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов <...> будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", — добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. При этом крупнейший город региона Запорожье остается под контролем киевских властей.В занятых территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220607/zaporozhe-1793736924.html

https://ria.ru/20220607/zerno-1793854089.html

запорожская область

республика крым

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, республика крым, украина, россия