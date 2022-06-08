https://ria.ru/20220608/solntsev-1794125832.html
Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР
Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства ДНР - Евгения Солнцева, следует из соответствующего указа. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:28
2022-06-08T23:28
2022-06-08T23:41
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства ДНР - Евгения Солнцева, следует из соответствующего указа."Назначить заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе главы ДНР.Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО "РЖД".В среду Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.
https://ria.ru/20220606/pobeda-1793614402.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
23:28 08.06.2022 (обновлено: 23:41 08.06.2022)
Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР
Бывший помощник министра строительства России Солнцев назначен замглавы правительства ДНР