https://ria.ru/20220608/solntsev-1794125832.html

Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР

Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Пушилин назначил Солнцева замглавы правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства ДНР - Евгения Солнцева, следует из соответствующего указа. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:28

2022-06-08T23:28

2022-06-08T23:41

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил заместителем председателя правительства ДНР - Евгения Солнцева, следует из соответствующего указа."Назначить заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича", - говорится в указе главы ДНР.Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО "РЖД".В среду Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.

https://ria.ru/20220606/pobeda-1793614402.html

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донецкая народная республика, денис пушилин