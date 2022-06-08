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Британские СМИ больше не ставят на победу Украины, заявил посол Келин - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/smi-1794082498.html
Британские СМИ больше не ставят на победу Украины, заявил посол Келин
Британские СМИ больше не ставят на победу Украины, заявил посол Келин - РИА Новости, 08.06.2022
Британские СМИ больше не ставят на победу Украины, заявил посол Келин
Риторика СМИ Великобритании сильно изменилась в последнее время, победа Украины в конфликте на Донбассе больше не рассматривается, заявил посол России в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:23
2022-06-08T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
великобритания
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Риторика СМИ Великобритании сильно изменилась в последнее время, победа Украины в конфликте на Донбассе больше не рассматривается, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Если здесь твердо исходили из того, что Украина победит, несколько недель назад, скажем, то сейчас тональность изменилась, в общем-то говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей, собственно об этом вчера говорил Зеленский в интервью для "Financial Times", проводить наступательные операции, и что так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим на Донбассе и в течение двух недель, как здесь говорят представители различных кругов, в том числе разведки, ситуация на Донбассе решится окончательно"- сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".При этом он подчеркнул, что каков будет сам исход конфликта на Донбассе, британские медиа стараются не комментировать."Рассуждений на эту тему вы не найдете. Здесь продолжают исходить из того, что нужно накачивать Украину вооружениями, и она будет за западные деньги, вернее американские деньги, и опираясь на вооружение, которое поставляют, в том числе, из Великобритании воевать за некие демократические ценности", - заключил Келин.
https://ria.ru/20220608/rossiya-1794011579.html
украина
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в мире, украина, донбасс, великобритания
18:23 08.06.2022
 
Британские СМИ больше не ставят на победу Украины, заявил посол Келин

Посол России Келин: британские СМИ изменили риторику, они уже не ставят на победу Украины

© РИА Новости / Мария ТабакПосол России в Лондоне Андрей Келин
Посол России в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол России в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Риторика СМИ Великобритании сильно изменилась в последнее время, победа Украины в конфликте на Донбассе больше не рассматривается, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Если здесь твердо исходили из того, что Украина победит, несколько недель назад, скажем, то сейчас тональность изменилась, в общем-то говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей, собственно об этом вчера говорил Зеленский в интервью для "Financial Times", проводить наступательные операции, и что так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим на Донбассе и в течение двух недель, как здесь говорят представители различных кругов, в том числе разведки, ситуация на Донбассе решится окончательно"- сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он подчеркнул, что каков будет сам исход конфликта на Донбассе, британские медиа стараются не комментировать.
"Рассуждений на эту тему вы не найдете. Здесь продолжают исходить из того, что нужно накачивать Украину вооружениями, и она будет за западные деньги, вернее американские деньги, и опираясь на вооружение, которое поставляют, в том числе, из Великобритании воевать за некие демократические ценности", - заключил Келин.
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:10Специальная военная операция на Украине
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВеликобритания
 
 
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