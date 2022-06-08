Британские СМИ больше не ставят на победу Украины, заявил посол Келин
Посол России Келин: британские СМИ изменили риторику, они уже не ставят на победу Украины
Посол России в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Риторика СМИ Великобритании сильно изменилась в последнее время, победа Украины в конфликте на Донбассе больше не рассматривается, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Если здесь твердо исходили из того, что Украина победит, несколько недель назад, скажем, то сейчас тональность изменилась, в общем-то говорится о том, что у Украины нет сил и возможностей, собственно об этом вчера говорил Зеленский в интервью для "Financial Times", проводить наступательные операции, и что так или иначе Россия медленно, но достаточно уверенно берет один населенный пункт за другим на Донбассе и в течение двух недель, как здесь говорят представители различных кругов, в том числе разведки, ситуация на Донбассе решится окончательно"- сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он подчеркнул, что каков будет сам исход конфликта на Донбассе, британские медиа стараются не комментировать.
"Рассуждений на эту тему вы не найдете. Здесь продолжают исходить из того, что нужно накачивать Украину вооружениями, и она будет за западные деньги, вернее американские деньги, и опираясь на вооружение, которое поставляют, в том числе, из Великобритании воевать за некие демократические ценности", - заключил Келин.