https://ria.ru/20220608/smi-1794073320.html

Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов"

Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов" - РИА Новости, 08.06.2022

Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил аккредитовать в России журналистов только тех СМИ, которые объективно оценивают события. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:40

2022-06-08T17:40

2022-06-08T18:38

общество

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 8 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил аккредитовать в России журналистов только тех СМИ, которые объективно оценивают события."Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российских журналистов, работающих в Америке, испытывают на прочность — не продлевают визы, блокируют счета. Считаю, что рано или поздно США все-таки полностью свяжут руки нашим репортерам. <...> Нужно следовать простому правилу — аккредитовать журналистов только тех СМИ, кто афиширует непредвзятую, объективную оценку. Всех остальных информационных диверсантов — запретить", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что Запад использует свои медиа для достижения политических целей. "Последние события только убедили нас в том, что эти продажные СМИ без доказательств, без фактов, без объективных доводов распространяют ложь в отношении нашей родины, выставляя Россию агрессором, на территории которой не соблюдают права человека", — добавил Кадыров.На прошлой неделе Евросоюз ввел в действие шестой пакет антироссийских санкций. Он среди прочего предусматривает запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный". Эти меры стали очередными в числе множества ограничений в отношении российских СМИ. При этом нормальной работе журналистов мешают не только принимаемые правительствами меры — западные соцсети блокируют аккаунты РИА Новости, Sputnik, RT и других российских медиа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/zhurnalisty-1792592402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров