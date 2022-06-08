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Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов" - РИА Новости, 08.06.2022
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Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов"
Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов" - РИА Новости, 08.06.2022
Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов"
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил аккредитовать в России журналистов только тех СМИ, которые объективно оценивают события. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:40
2022-06-08T18:38
общество
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 8 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил аккредитовать в России журналистов только тех СМИ, которые объективно оценивают события."Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российских журналистов, работающих в Америке, испытывают на прочность — не продлевают визы, блокируют счета. Считаю, что рано или поздно США все-таки полностью свяжут руки нашим репортерам. &lt;...&gt; Нужно следовать простому правилу — аккредитовать журналистов только тех СМИ, кто афиширует непредвзятую, объективную оценку. Всех остальных информационных диверсантов — запретить", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что Запад использует свои медиа для достижения политических целей. "Последние события только убедили нас в том, что эти продажные СМИ без доказательств, без фактов, без объективных доводов распространяют ложь в отношении нашей родины, выставляя Россию агрессором, на территории которой не соблюдают права человека", — добавил Кадыров.На прошлой неделе Евросоюз ввел в действие шестой пакет антироссийских санкций. Он среди прочего предусматривает запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный". Эти меры стали очередными в числе множества ограничений в отношении российских СМИ. При этом нормальной работе журналистов мешают не только принимаемые правительствами меры — западные соцсети блокируют аккаунты РИА Новости, Sputnik, RT и других российских медиа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
17:40 08.06.2022 (обновлено: 18:38 08.06.2022)
 
Кадыров предложил запретить работу СМИ — "информационных диверсантов"

Кадыров предложил аккредитовать в России только журналистов непредвзятых, объективных СМИ

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил аккредитовать в России журналистов только тех СМИ, которые объективно оценивают события.
"Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российских журналистов, работающих в Америке, испытывают на прочность — не продлевают визы, блокируют счета. Считаю, что рано или поздно США все-таки полностью свяжут руки нашим репортерам. <...> Нужно следовать простому правилу — аккредитовать журналистов только тех СМИ, кто афиширует непредвзятую, объективную оценку. Всех остальных информационных диверсантов — запретить", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Запад использует свои медиа для достижения политических целей.
"Последние события только убедили нас в том, что эти продажные СМИ без доказательств, без фактов, без объективных доводов распространяют ложь в отношении нашей родины, выставляя Россию агрессором, на территории которой не соблюдают права человека", — добавил Кадыров.
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Эти меры стали очередными в числе множества ограничений в отношении российских СМИ. При этом нормальной работе журналистов мешают не только принимаемые правительствами меры — западные соцсети блокируют аккаунты РИА Новости, Sputnik, RT и других российских медиа.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ОбществоРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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