13:10 08.06.2022 (обновлено: 13:26 08.06.2022)
Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД
МИД: российским СМИ в США объявили войну, идет гонение
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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Она добавила, что это "настоящее гонение" на российские СМИ и журналистов. "Мы собрали в Москве в пресс-центре американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые здесь аккредитованы, и рассказали им просто попунктно, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что это у нас со свободой слова что-то не так. Они, оказывается, об этом не знали. То есть американские журналисты, которые работают в России, понятия не имели, как живется их российским коллегам в Штатах", - добавила представитель МИД.