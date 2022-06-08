https://ria.ru/20220608/smi-1793961643.html

Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД

Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД - РИА Новости, 08.06.2022

Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД

Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:10

2022-06-08T13:10

2022-06-08T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она добавила, что это "настоящее гонение" на российские СМИ и журналистов. "Мы собрали в Москве в пресс-центре американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые здесь аккредитованы, и рассказали им просто попунктно, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что это у нас со свободой слова что-то не так. Они, оказывается, об этом не знали. То есть американские журналисты, которые работают в России, понятия не имели, как живется их российским коллегам в Штатах", - добавила представитель МИД.

https://ria.ru/20220608/mediagenotsid-1793963685.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)