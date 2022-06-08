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Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД - РИА Новости, 08.06.2022
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Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД
Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД - РИА Новости, 08.06.2022
Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД
Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:10
2022-06-08T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она добавила, что это "настоящее гонение" на российские СМИ и журналистов. "Мы собрали в Москве в пресс-центре американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые здесь аккредитованы, и рассказали им просто попунктно, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что это у нас со свободой слова что-то не так. Они, оказывается, об этом не знали. То есть американские журналисты, которые работают в России, понятия не имели, как живется их российским коллегам в Штатах", - добавила представитель МИД.
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:10 08.06.2022 (обновлено: 13:26 08.06.2022)
 
Российским СМИ в США объявили войну, заявили в МИД

МИД: российским СМИ в США объявили войну, идет гонение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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Она добавила, что это "настоящее гонение" на российские СМИ и журналистов. "Мы собрали в Москве в пресс-центре американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые здесь аккредитованы, и рассказали им просто попунктно, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона о том, что это у нас со свободой слова что-то не так. Они, оказывается, об этом не знали. То есть американские журналисты, которые работают в России, понятия не имели, как живется их российским коллегам в Штатах", - добавила представитель МИД.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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