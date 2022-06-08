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Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган" - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/smerch-1793923181.html
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган" - РИА Новости, 08.06.2022
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", сообщил в среду официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:33
2022-06-08T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", сообщил в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня "Смерч" районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
11:33 08.06.2022
 
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"

Минобороны: российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс во время спецоперации на Украине
Зенитный ракетный комплекс во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Зенитный ракетный комплекс во время спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", сообщил в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня "Смерч" районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ", - сказал Конашенков.
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
Средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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