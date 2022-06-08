https://ria.ru/20220608/smerch-1793923181.html
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган" - РИА Новости, 08.06.2022
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", сообщил в среду официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:33
2022-06-08T11:33
2022-06-08T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган", сообщил в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня "Смерч" районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО "Ураган" в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"
Минобороны: российские войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Смерч" и "Ураган"