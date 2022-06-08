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Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы - РИА Новости, 08.06.2022
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Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы
Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы, заявил, что всем понятна... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:03
2022-06-08T12:36
сергей лавров
мевлют чавушоглу
турция
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы, заявил, что всем понятна "адекватность" таких заявлений."Буквально пару дней назад я слышал, как президент (Владимир) Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
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Лавров о требовании Зеленского предоставить противокорабельные системы
ЛАВРОВ О ТРЕБОВАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ПО-МОЕМУ, ВСЕМ ПОНЯТНА "АДЕКВАТНОСТЬ" ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ
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сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, россия, владимир зеленский
12:03 08.06.2022 (обновлено: 12:36 08.06.2022)
 
Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

Лавров усомнился в адекватности требования Зеленского о передаче противокорабельных систем

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы, заявил, что всем понятна "адекватность" таких заявлений.
"Буквально пару дней назад я слышал, как президент (Владимир) Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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В Черногории объяснили решение о закрытии неба для самолета Лаврова
 
Сергей ЛавровМевлют ЧавушоглуТурцияРоссияВладимир Зеленский
 
 
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