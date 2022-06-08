https://ria.ru/20220608/sitemy-1793932646.html

Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров оценил требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы, заявил, что всем понятна... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:03

2022-06-08T12:03

2022-06-08T12:36

сергей лавров

мевлют чавушоглу

турция

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы, заявил, что всем понятна "адекватность" таких заявлений."Буквально пару дней назад я слышал, как президент (Владимир) Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

https://ria.ru/20220607/chernogoriya-1793854528.html

турция

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Лавров о требовании Зеленского предоставить противокорабельные системы ЛАВРОВ О ТРЕБОВАНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ПО-МОЕМУ, ВСЕМ ПОНЯТНА "АДЕКВАТНОСТЬ" ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ 2022-06-08T12:03 true PT0M26S

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Влада Копылова

сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, россия, владимир зеленский