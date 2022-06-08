https://ria.ru/20220608/siriya-1793928433.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в регионе есть сложности. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:52

2022-06-08T11:52

2022-06-08T12:26

в мире

сирия

турция

мид турции

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в регионе есть сложности."Ситуация в Сирии также была одной из тем наших переговоров. Есть сложности в регионе, угроза терроризма, с которым необходимо покончить", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793889644.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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