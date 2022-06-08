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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.06.2022
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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в регионе есть сложности. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:52
2022-06-08T12:26
в мире
сирия
турция
мид турции
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в регионе есть сложности."Ситуация в Сирии также была одной из тем наших переговоров. Есть сложности в регионе, угроза терроризма, с которым необходимо покончить", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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в мире, сирия, турция, мид турции, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мевлют чавушоглу
11:52 08.06.2022 (обновлено: 12:26 08.06.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД Лавров обсудил с турецким коллегой Чавушоглу ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в регионе есть сложности.
"Ситуация в Сирии также была одной из тем наших переговоров. Есть сложности в регионе, угроза терроризма, с которым необходимо покончить", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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В миреСирияТурцияМИД ТурцииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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