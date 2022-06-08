Рейтинг@Mail.ru
Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/shtraf-1793919419.html
Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз
Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022
Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз
В России с восьмого июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах: штрафы для граждан в среднем... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:12
2022-06-08T12:00
владимир путин
россия
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787948464_0:19:1150:667_1920x0_80_0_0_54fb52c17b3c5f6a1c02f60d5056bb95.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В России с восьмого июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах: штрафы для граждан в среднем увеличились в десять раз, а максимальное взыскание для чиновников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — вдвое.Президент России Владимир Путин 28 мая подписал федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки коснулись статей "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"."Федеральным законом значительно усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В частности, выросли штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, в том числе на участках, не отделенных противопожарной полосой от деревьев:При этом максимальный штраф для юрлиц составит два миллиона рублей. Он грозит за нарушение правил пожарной безопасности, которые повлекли возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его гибель."На территории России наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением лесных и природных (ландшафтных) пожаров. Только за два последних месяца на территории Сибири и Дальнего Востока от природных пожаров пострадало почти 800 жилых домов", — отметили в МЧС.Основной причиной возгораний служит деятельность человека, связанная с выжиганием сухой растительности, нарушением требований пожарной безопасности и неосторожным обращением с огнем, в том числе в лесах. Всего с марта этого года за нарушение требований пожарной безопасности оштрафовали около 11 тысяч физических и юридических лиц.По мнению ведомства, повышение штрафов побудит россиян более ответственно относится к требованиям безопасности и предотвратит возникновение пожаров. Все это позволит минимизировать ущерб от огня.
https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html
https://ria.ru/20220608/les-1793899818.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787948464_104:0:1100:747_1920x0_80_0_0_6dabccd5d948f9286fd95318f246eab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
11:12 08.06.2022 (обновлено: 12:00 08.06.2022)
 
Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз

Штрафы для россиян, спровоцировавших пожары в лесах, с восьмого июня выросли в десять раз

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В России с восьмого июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах: штрафы для граждан в среднем увеличились в десять раз, а максимальное взыскание для чиновников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — вдвое.
Президент России Владимир Путин 28 мая подписал федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки коснулись статей "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах".
"Федеральным законом значительно усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 16:23
Мобилизацию жителей объявили в селе Чапаево в Якутии из-за лесного пожара
В частности, выросли штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, в том числе на участках, не отделенных противопожарной полосой от деревьев:
  • гражданам грозит взыскание 30-40 тысяч рублей вместо прежних трех-четырех тысяч;
  • должностным лицам — 30-50 тысяч вместо прежних 15-20 тысяч;
  • юридическим лицам — 300-500 тысяч вместо 150-250 тысяч рублей.
При этом максимальный штраф для юрлиц составит два миллиона рублей. Он грозит за нарушение правил пожарной безопасности, которые повлекли возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его гибель.
"На территории России наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением лесных и природных (ландшафтных) пожаров. Только за два последних месяца на территории Сибири и Дальнего Востока от природных пожаров пострадало почти 800 жилых домов", — отметили в МЧС.
Основной причиной возгораний служит деятельность человека, связанная с выжиганием сухой растительности, нарушением требований пожарной безопасности и неосторожным обращением с огнем, в том числе в лесах. Всего с марта этого года за нарушение требований пожарной безопасности оштрафовали около 11 тысяч физических и юридических лиц.
По мнению ведомства, повышение штрафов побудит россиян более ответственно относится к требованиям безопасности и предотвратит возникновение пожаров. Все это позволит минимизировать ущерб от огня.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 09:37
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
 
Владимир ПутинРоссияДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала