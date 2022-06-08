https://ria.ru/20220608/shtraf-1793919419.html

Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз

Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022

Штрафы для россиян, устроивших пожары в лесах, выросли в десять раз

В России с восьмого июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах: штрафы для граждан в среднем... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:12

2022-06-08T11:12

2022-06-08T12:00

владимир путин

россия

дальний восток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В России с восьмого июня ужесточили административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах: штрафы для граждан в среднем увеличились в десять раз, а максимальное взыскание для чиновников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — вдвое.Президент России Владимир Путин 28 мая подписал федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки коснулись статей "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"."Федеральным законом значительно усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В частности, выросли штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, в том числе на участках, не отделенных противопожарной полосой от деревьев:При этом максимальный штраф для юрлиц составит два миллиона рублей. Он грозит за нарушение правил пожарной безопасности, которые повлекли возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его гибель."На территории России наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением лесных и природных (ландшафтных) пожаров. Только за два последних месяца на территории Сибири и Дальнего Востока от природных пожаров пострадало почти 800 жилых домов", — отметили в МЧС.Основной причиной возгораний служит деятельность человека, связанная с выжиганием сухой растительности, нарушением требований пожарной безопасности и неосторожным обращением с огнем, в том числе в лесах. Всего с марта этого года за нарушение требований пожарной безопасности оштрафовали около 11 тысяч физических и юридических лиц.По мнению ведомства, повышение штрафов побудит россиян более ответственно относится к требованиям безопасности и предотвратит возникновение пожаров. Все это позволит минимизировать ущерб от огня.

https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html

https://ria.ru/20220608/les-1793899818.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество