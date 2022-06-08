https://ria.ru/20220608/shtraf-1793875298.html

МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД

МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД - РИА Новости, 08.06.2022

МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД

МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, так как санкции за данное... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T02:53

2022-06-08T02:53

2022-06-08T05:20

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, так как санкции за данное нарушение уже предусмотрены в федеральном законодательстве, сообщили РИА Новости в ведомстве.Группа депутатов от ЛДПР и некоторые сенаторы внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов. Изменения предлагается внести в КоАП. Документ предусматривает "административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности". Авторы инициативы полагают, что штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, нужно в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей.В ведомстве добавили, что по каждому выявленному факту ошибочно вынесенного постановления сотрудником ГАИ по делу об административном правонарушении проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования.

https://ria.ru/20220203/shtrafy-1770770265.html

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общество, россия, гибдд мвд рф, авто