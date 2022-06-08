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МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД - РИА Новости, 08.06.2022
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МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД
МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД - РИА Новости, 08.06.2022
МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД
МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, так как санкции за данное... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T02:53
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россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, так как санкции за данное нарушение уже предусмотрены в федеральном законодательстве, сообщили РИА Новости в ведомстве.Группа депутатов от ЛДПР и некоторые сенаторы внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов. Изменения предлагается внести в КоАП. Документ предусматривает "административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности". Авторы инициативы полагают, что штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, нужно в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей.В ведомстве добавили, что по каждому выявленному факту ошибочно вынесенного постановления сотрудником ГАИ по делу об административном правонарушении проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования.
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общество, россия, гибдд мвд рф, авто
02:53 08.06.2022 (обновлено: 05:20 08.06.2022)
 
МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД

МВД России выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД за ошибочные постановления

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, так как санкции за данное нарушение уже предусмотрены в федеральном законодательстве, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Группа депутатов от ЛДПР и некоторые сенаторы внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов. Изменения предлагается внести в КоАП. Документ предусматривает "административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности". Авторы инициативы полагают, что штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, нужно в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей.

"МВД России была направлена позиция в Минюст России, в соответствии с которой законопроект не поддерживается в связи с тем, что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1, а также к административной ответственности в соответствии с КоАП", - говорится в ответе МВД на запрос агентства.

В ведомстве добавили, что по каждому выявленному факту ошибочно вынесенного постановления сотрудником ГАИ по делу об административном правонарушении проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования.
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