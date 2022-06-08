02:53 08.06.2022 (обновлено: 05:20 08.06.2022)
МВД выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД
МВД России выступило против штрафов для инспекторов ГИБДД за ошибочные постановления
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МВД России не поддерживает законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов, так как санкции за данное нарушение уже предусмотрены в федеральном законодательстве, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Группа депутатов от ЛДПР и некоторые сенаторы внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов. Изменения предлагается внести в КоАП. Документ предусматривает "административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности". Авторы инициативы полагают, что штрафовать должностных лиц, подписывающих постановление по делу об административном нарушении, нужно в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей.
"МВД России была направлена позиция в Минюст России, в соответствии с которой законопроект не поддерживается в связи с тем, что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1, а также к административной ответственности в соответствии с КоАП", - говорится в ответе МВД на запрос агентства.
В ведомстве добавили, что по каждому выявленному факту ошибочно вынесенного постановления сотрудником ГАИ по делу об административном правонарушении проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования.
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