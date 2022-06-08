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Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/shtab-1794116052.html
Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР
Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР
Украинские боевики развернули штаб территориальной обороны в центре детского и юношеского творчества в Дружковке (ДНР), заявил в среду начальник Национального... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:43
2022-06-08T21:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики развернули штаб территориальной обороны в центре детского и юношеского творчества в Дружковке (ДНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (улица Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны", - сказал он.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донбасс
21:43 08.06.2022
 
Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР

Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре детского творчества в Дружковке

© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание школы в Горловке, поврежденное в результате обстрела
Здание школы в Горловке, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание школы в Горловке, поврежденное в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики развернули штаб территориальной обороны в центре детского и юношеского творчества в Дружковке (ДНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (улица Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны", - сказал он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 12:55
Москва обеспокоена словами Киева о создании спецлагеря для пленных
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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