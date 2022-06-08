https://ria.ru/20220608/shtab-1794116052.html

Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР

Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские боевики развернули штаб теробороны в центре творчества в ДНР

Украинские боевики развернули штаб территориальной обороны в центре детского и юношеского творчества в Дружковке (ДНР), заявил в среду начальник Национального... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:43

2022-06-08T21:43

2022-06-08T21:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики развернули штаб территориальной обороны в центре детского и юношеского творчества в Дружковке (ДНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (улица Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны", - сказал он.

https://ria.ru/20220608/plennye-1793955573.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс