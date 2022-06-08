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Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 08.06.2022
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Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 08.06.2022
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"
"Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:43
герхард шредер
экономика
газпром
германия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию акционеров.Шредер в конце мая заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома"."Шредер Герхард - председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG) (согласие отозвано)", - говорится в материалах."Газпром" в начале февраля огласил список кандидатов в совет директоров компании для голосования на годовом собрании акционеров (состоится 30 июня). Согласно списку, Шредер мог сменить в совете директоров "Газпрома" председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева. Он занимает в совете позицию независимого директора.
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герхард шредер, экономика, газпром, германия, россия, санкции в отношении россии
18:12 08.06.2022 (обновлено: 18:43 08.06.2022)
 
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"

"Газпром" подтвердил отзыв Шредером согласия выдвигаться в совет директоров компании

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию акционеров.
Шредер в конце мая заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома".
"Шредер Герхард - председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG) (согласие отозвано)", - говорится в материалах.
"Газпром" в начале февраля огласил список кандидатов в совет директоров компании для голосования на годовом собрании акционеров (состоится 30 июня). Согласно списку, Шредер мог сменить в совете директоров "Газпрома" председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева. Он занимает в совете позицию независимого директора.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Санкции против Шредера поставят крест на немецком суверенитете
 
Герхард ШредерЭкономикаГазпромГерманияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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