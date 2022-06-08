https://ria.ru/20220608/shreder-1794080442.html
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 08.06.2022
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"
"Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:43
герхард шредер
экономика
газпром
германия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/59/1555375931_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_5054fa79a245b6fcd55835935ec1c4c7.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию акционеров.Шредер в конце мая заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома"."Шредер Герхард - председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG) (согласие отозвано)", - говорится в материалах."Газпром" в начале февраля огласил список кандидатов в совет директоров компании для голосования на годовом собрании акционеров (состоится 30 июня). Согласно списку, Шредер мог сменить в совете директоров "Газпрома" председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева. Он занимает в совете позицию независимого директора.
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/59/1555375931_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a76e361dcabbb54c1525d11e9dd32441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герхард шредер, экономика, газпром, германия, россия, санкции в отношении россии
18:12 08.06.2022 (обновлено: 18:43 08.06.2022)
Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"
"Газпром" подтвердил отзыв Шредером согласия выдвигаться в совет директоров компании