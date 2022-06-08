https://ria.ru/20220608/shreder-1794080442.html

Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"

Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 08.06.2022

Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома"

"Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:12

2022-06-08T18:12

2022-06-08T18:43

герхард шредер

экономика

газпром

германия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Газпром" подтвердил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров компании, следует из материалов к годовому собранию акционеров.Шредер в конце мая заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома"."Шредер Герхард - председатель комитета акционеров компании "Норд Стрим АГ" (Nord Stream AG) (согласие отозвано)", - говорится в материалах."Газпром" в начале февраля огласил список кандидатов в совет директоров компании для голосования на годовом собрании акционеров (состоится 30 июня). Согласно списку, Шредер мог сменить в совете директоров "Газпрома" председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева. Он занимает в совете позицию независимого директора.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

германия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

герхард шредер, экономика, газпром, германия, россия, санкции в отношении россии