https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html

Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР

Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022

Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР

Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в Луганской народной республике, где похоронен легендарный башкирский генерал Минигали Шаймуратов, РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:09

2022-06-08T18:09

2022-06-08T18:09

специальная военная операция на украине

радий хабиров

красный луч

россия

луганская народная республика

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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УФА, 8 июня – РИА Новости. Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в Луганской народной республике, где похоронен легендарный башкирский генерал Минигали Шаймуратов, сообщили в пресс-службе руководителя Башкирии.Глава республики Радий Хабиров в среду находится в Луганской народной республике с рабочим визитом, информирует пресс-служба."Мы приняли решение об оказании адресной помощи подшефной территории – городу Красный Луч. Впереди у нас с вами много работы. Также мы продолжим отправлять гуманитарную помощь. И просим вас сообщать нам, в чём больше всего нуждаются местные жители", - цитирует пресс-служба Хабирова.Он пояснил, что Красный Луч и Башкирию связывает многое, в том числе то, что здесь похоронен башкирский легендарный военачальник, Герой России, генерал Минигали Шаймуратов, который погиб 23 февраля 1943 года в Луганской области. "Когда наступили сложные времена, Башкортостан перешёл к конкретной поддержке Донбасса. Республика отправила сюда уже 10 гуманитарных колонн. Здесь работают наши врачи, строители-дорожники и специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал журналистам Хабиров.По его словам, власти региона привезли и установили на Донбассе асфальтовый завод, параллельно занимались ямочным ремонтом разрушенных дорог. "Самое главное сейчас – восстановить инфраструктуру, дороги, инженерные сети, обеспечить подготовку жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к предстоящему зимнему сезону. Прежде всего важно создать условия для нормальной жизни людей, отремонтировать школы, детские сады, культурные учреждения. Нужно изучить и состояния местных предприятий. Мы вместе с руководством города хотим возобновить их работу", - добавил Хабиров.Ранее сообщалось, что 199 детей из Красного Луча приехали на летние каникулы в Башкирию. Республика также готова принять военнослужащих для реабилитации в санаториях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220606/shkola-1793558852.html

https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html

красный луч

россия

луганская народная республика

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радий хабиров, красный луч, россия, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр