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Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР
Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР
Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в Луганской народной республике, где похоронен легендарный башкирский генерал Минигали Шаймуратов, РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:09
2022-06-08T18:09
специальная военная операция на украине
радий хабиров
красный луч
россия
луганская народная республика
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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УФА, 8 июня – РИА Новости. Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в Луганской народной республике, где похоронен легендарный башкирский генерал Минигали Шаймуратов, сообщили в пресс-службе руководителя Башкирии.Глава республики Радий Хабиров в среду находится в Луганской народной республике с рабочим визитом, информирует пресс-служба."Мы приняли решение об оказании адресной помощи подшефной территории – городу Красный Луч. Впереди у нас с вами много работы. Также мы продолжим отправлять гуманитарную помощь. И просим вас сообщать нам, в чём больше всего нуждаются местные жители", - цитирует пресс-служба Хабирова.Он пояснил, что Красный Луч и Башкирию связывает многое, в том числе то, что здесь похоронен башкирский легендарный военачальник, Герой России, генерал Минигали Шаймуратов, который погиб 23 февраля 1943 года в Луганской области. "Когда наступили сложные времена, Башкортостан перешёл к конкретной поддержке Донбасса. Республика отправила сюда уже 10 гуманитарных колонн. Здесь работают наши врачи, строители-дорожники и специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал журналистам Хабиров.По его словам, власти региона привезли и установили на Донбассе асфальтовый завод, параллельно занимались ямочным ремонтом разрушенных дорог. "Самое главное сейчас – восстановить инфраструктуру, дороги, инженерные сети, обеспечить подготовку жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к предстоящему зимнему сезону. Прежде всего важно создать условия для нормальной жизни людей, отремонтировать школы, детские сады, культурные учреждения. Нужно изучить и состояния местных предприятий. Мы вместе с руководством города хотим возобновить их работу", - добавил Хабиров.Ранее сообщалось, что 199 детей из Красного Луча приехали на летние каникулы в Башкирию. Республика также готова принять военнослужащих для реабилитации в санаториях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220606/shkola-1793558852.html
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красный луч
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радий хабиров, красный луч, россия, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:09 08.06.2022
 
Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР

Республика Башкортостан заключила соглашение о сотрудничестве с городом Красный Луч в ЛНР

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа, республика Башкортостан
Вид с воздуха на город Уфа, республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид с воздуха на город Уфа, республика Башкортостан. Архивное фото
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УФА, 8 июня – РИА Новости. Республика Башкортостан взяла шефство над городом Красный Луч в Луганской народной республике, где похоронен легендарный башкирский генерал Минигали Шаймуратов, сообщили в пресс-службе руководителя Башкирии.
Глава республики Радий Хабиров в среду находится в Луганской народной республике с рабочим визитом, информирует пресс-служба.
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"Мы приняли решение об оказании адресной помощи подшефной территории – городу Красный Луч. Впереди у нас с вами много работы. Также мы продолжим отправлять гуманитарную помощь. И просим вас сообщать нам, в чём больше всего нуждаются местные жители", - цитирует пресс-служба Хабирова.
Он пояснил, что Красный Луч и Башкирию связывает многое, в том числе то, что здесь похоронен башкирский легендарный военачальник, Герой России, генерал Минигали Шаймуратов, который погиб 23 февраля 1943 года в Луганской области. "Когда наступили сложные времена, Башкортостан перешёл к конкретной поддержке Донбасса. Республика отправила сюда уже 10 гуманитарных колонн. Здесь работают наши врачи, строители-дорожники и специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал журналистам Хабиров.
По его словам, власти региона привезли и установили на Донбассе асфальтовый завод, параллельно занимались ямочным ремонтом разрушенных дорог. "Самое главное сейчас – восстановить инфраструктуру, дороги, инженерные сети, обеспечить подготовку жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к предстоящему зимнему сезону.
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Прежде всего важно создать условия для нормальной жизни людей, отремонтировать школы, детские сады, культурные учреждения. Нужно изучить и состояния местных предприятий. Мы вместе с руководством города хотим возобновить их работу", - добавил Хабиров.
Ранее сообщалось, что 199 детей из Красного Луча приехали на летние каникулы в Башкирию. Республика также готова принять военнослужащих для реабилитации в санаториях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРадий ХабировКрасный ЛучРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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