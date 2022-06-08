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"Вот и получили": японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио - РИА Новости, 08.06.2022
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"Вот и получили": японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио
"Вот и получили": японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио - РИА Новости, 08.06.2022
"Вот и получили": японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио
Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T01:34
2022-06-08T01:34
в мире
япония
мария захарова
сахалинская область
россия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.Как ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств."А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!" - написал hit_the_jackpot."Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!" - предупредил kvansan."Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!" - заявил momojyuku."Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!" – выразил мнение fuugetu1967."Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций", - добавил другой комментатор.Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/yaponiya-1793778880.html
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в мире, япония, мария захарова, сахалинская область, россия
01:34 08.06.2022
 
"Вот и получили": японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио

Пользователи Сети из Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРыбаки
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
Район Сибуя в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 16:28Сказано в эфире
Эксперт: японцев не устраивают последствия санкций против России
"А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!" - написал hit_the_jackpot.
"Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!" - предупредил kvansan.
"Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!" - заявил momojyuku.
"Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!" – выразил мнение fuugetu1967.
"Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций", - добавил другой комментатор.
Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 04:44
Япония расширила список антироссийских санкций
 
В миреЯпонияМария ЗахароваСахалинская областьРоссия
 
 
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